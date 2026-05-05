Jammu Kashmir: बेमौसम बर्फबारी से बुरा हाल, सड़कों पर भारी जाम, गाड़ियां फंसने से लोग परेशान

कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में खराब मौसम और बेमौसम बर्फबारी ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया है और ट्रैफिक की आवाजाही में भारी रुकावट पैदा की है. गुरेज इलाके में कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई.

अधिकारियों ने बताया कि सीमा सड़क संगठन (BRO) ने रात में बचाव अभियान चलाया और लगभग 20 गाड़ियों को बचाया. यह बचाव अभियान तब चलाया गया जब ताजा बर्फबारी के कारण बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर राजदान टॉप पर फिसलन बढ़ गई थी.

महबूबा मुफ्ती ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग पर लगाया ये बड़ा आरोप

गाड़ियां फंसने से लोग परेशान

अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी ने इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रभावित किया, जिससे पर्यटकों, यात्रियों और जरूरी सामान ले जा रही कई गाड़ियां अलग-अलग जगहों पर फंस गईं, जिससे लोग काफी परेशान हो गए हैं.

इसके बाद, BRO ने अपने जवानों और मशीनों को काम पर लगाया और रास्ता साफ करने तथा फंसी हुई गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए उन्हें खींचकर निकालने का काम किया. उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान लगभग 20 गाड़ियों को बचाया गया.

इन इलाकों में दर्ज की गई ताजा बर्फबारी

अधिकारियों के अनुसार, बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों - जिनमें गुरेज, तुलेल और किलशे शामिल हैं. इनमें ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियों की पकड़ (traction) कम हो गई और सड़कें असुरक्षित हो गईं, खासकर राजदान टॉप वाले हिस्से में यह दिक्कत दिखी है.

इस रुकावट के दौरान फंसे यात्रियों और पर्यटकों ने BRO के जवानों द्वारा समय पर की गई मदद की सराहना की. अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सावधानी बरतें और बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर यात्रा शुरू करने से पहले जिला कंट्रोल रूम से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर आवाजाही मौसम की स्थिति और सड़क सुरक्षा के आकलन पर निर्भर करेगी.

प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से की ये अपील

प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करें. उन्होंने आगे कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात बेहतर होते ही सामान्य आवाजाही बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

Srinagar News: श्रीनगर में ‘दरबार मूव’ की वापसी, सिविल सचिवालय खुलने के बाद 38 विभाग शिफ्ट, प्रशासनिक कामकाज शुरू