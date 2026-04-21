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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी के चपेट में घाटी, 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा

जम्मू-कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी के चपेट में घाटी, 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा

Jammu Kashmir Weather: अप्रैल के पहले दो हफ्तों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली थी. अब तीसरे हफ्ते में आसमान आग उगलने ने लगा है.

By : अजय बाचलू | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने के पहले दो हफ्तों में जो मौसम सुहाना बना हुआ था, वह बदल गया है. घाटी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और यहां पर तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है. अप्रैल के पहले दो हफ्तों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में लोगों ने राहत की सांस ली थी. 

अब अप्रैल के तीसरे हफ्ते के आते-आते जम्मू में आसमान आग उगलने ने लगा है. जम्मू में पारा अचानक से 35 डिग्री के पार हो गया है और मौसम विभाग का दावा है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. बढ़ती गर्मी से नागरिकों का बुरा हाल हो सकता है.  

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स्कूली बच्चों पर पड़ रहा गर्मी का असर

जम्मू में पड़ रही है इस गर्मी का सबसे ज्यादा असर यहां के स्कूली छात्रों पर पड़ रहा है. स्कूल आते समय तो सब ठीक है लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है वैसे-वैसे छात्रों की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं. जिससे बच्चों की तबीयत खराब होने की चिंता बनी हुई है. अभिभावकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजते हुए काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है.

छात्रों का दावा है कि स्कूल बैग के साथ-साथ उन्हें इस समय घर से दो-दो पानी की बोतल लानी पड़ती है ताकि वह डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचे रहें. इन छात्रों का दावा है कि स्कूल में छुट्टी के समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब उन्हें बाग के साथ-साथ पानी की बोतल उठा कर घर वापस जाना पड़ता है.

अप्रैल महीने में कश्मीर लौटी थी सर्दी

बता दें कि बीते 18 और 19 अप्रैल को आसमान बादलों से घिरा हुआ दिखाई दिया. साथ ही गरज के साथ हल्की-हल्की बौछारें भी देखने को मिली थी. सोमवार (20 अप्रैल) के बाद मौसम में अब बदलाव होना शुरू हो गया है. राज्य में गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है. 

अप्रैल महीने में पर्यटकों ने कश्मीर के गुलमर्ग में ताजी बर्फबारी का अनुभव लिया था. इलाके में जगह-जगह सफेद बर्फ की चादर ढकी हुई नजर आई थी. इस बर्फबारी ने मौसम को ठंडा कर दिया और सुहावना बना दिया था. 

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Published at : 21 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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Jammu Kashmir Weather WEATHER JAMMU KASHMIR NEWS
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