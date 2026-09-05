जोजिला और गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, खूबसूरत हुआ नजारा

कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में आज मौसम की पहली हल्की बर्फबारी हुई, ज़ोजिला और गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों से हल्की बर्फबारी की खबर है. गुमरी और ज़ोजिला इलाके की ऊंची चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ठंड का मौसम शुरू हो गया है.

जल्दी बर्फबारी होने से तापमान में अचानक गिरावट आई है और एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण पूरे इलाके में फिर से बारिश शुरू हो गई है. तापमान गिरने के कारण, बहुत ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ों पर जल्दी ठंड का मौसम शुरू हो गया है.

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ऊंची पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी

श्रीनगर-सोनमर्ग-ज़ोजिला रूट पर मौजूद ऊंची पहाड़ी चोटियों पर ताज़ी बर्फबारी हुई, जिससे ऊंचे और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके सफेद चादर से ढंक गए. गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों (फेज़ 2 / अफरवत) और गुलमर्ग (फेज़ 2) की अन्य ऊंची चोटियों पर कड़ाके की ठंड महसूस की गई; गोंडोला बेस पर तापमान गिरकर 2°C से 3°C तक पहुंच गया और ऊपरी ढलानों पर हल्की बर्फबारी हुई.

तापमान में आई गिरावट

जहां ऊंची चोटियां सफेद हो गई हैं, वहीं कश्मीर के मैदानी इलाके—जिनमें श्रीनगर, पहलगाम और सोनमर्ग शहर शामिल हैं—अभी भी हरे-भरे हैं और वहां पतझड़ की बारिश हो रही है और दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है.

ऊंचे इलाकों में अचानक बर्फबारी के बावजूद, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) और सभी मुख्य दर्रे पूरी तरह से चालू हैं और सामान्य गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुले हैं. हालांकि, ऊंचे इलाकों से गुजरने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे कोहरे और कम विज़िबिलिटी (दृश्यता) के कारण सावधानी से गाड़ी चलाएं.

गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान

इस बीच, मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश का एक और दौर आने का अनुमान लगाया है, जिसका असर आज रात से कल दोपहर के बीच जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में पड़ने की उम्मीद है. इससे उत्तर और मध्य कश्मीर के बहुत ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है और अगर यह दौर जारी रहता है, तो सुबह के समय भी हल्की बर्फबारी की संभावना है. इस दौर से दिन के तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है, और आने वाले दिनों में सुबह और शाम को काफी ठंड महसूस हो सकती है.

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