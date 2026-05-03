जम्मू-कश्मीर में बारिश-आंधी और ओलावृष्टि की संभावना, किसानों को 3 से 5 मई तक सतर्क रहने की सलाह

श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर में अगले 48 घंटों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. इस दौरान कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. पहाड़ी इलाकों में मौसम और अधिक चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जहां दृश्यता कम होने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने की आशंका है.

प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जिसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगा.

3 से 4 मई तक केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम बारिश

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, 3 मई से 4 मई तक केंद्र शासित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही गरज-चमक, ओलावृष्टि की संभावना और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम की यह हलचल 5 मई को थोड़ी कम होने की उम्मीद है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश का एक और छोटा दौर आ सकता है. इसके बाद, 6 मई से 9 मई के बीच मौसम के ज्यादातर सूखा रहने का अनुमान है, हालांकि दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

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कुछ समय के लिए खेती-बाड़ी का काम रोक दें किसान

जानकारी के अनुसार, 10 मई और 11 मई को फिर से कुछ जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीद है. जिससे संकेत मिलता है कि इस अवधि के बाद के हिस्से में मौसम की हल्की-फुल्की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं. मौसम की इन संभावित स्थितियों को देखते हुए, श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि वे 3 मई से 5 मई तक अपने खेती-बाड़ी के काम रोक दें. ताकि बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके.

मौसम विभाग ने किसी भी तरह की 'अत्यधिक खराब मौसम' की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर उन इलाकों में जहां तेज हवाएं चलने और स्थानीय स्तर पर ओलावृष्टि होने की संभावना ज्यादा है.

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