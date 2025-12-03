जम्मू-कश्मीर में ठंड से 48 घंटे की राहत के बाद फिर से कड़ाके की ठंड हो गई है. मंगलवार (2 दिसंबर) की रात को ज्यादातर हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया और तेज कोल्डवेव वापस आ गई है. मौसम अधिकारियों ने कहा कि अगले 24-48 घंटों में ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल की उम्मीद है. जिससे टेम्परेचर में और गिरावट आएगी.

मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक श्रीनगर में सबसे कम तापमान -4.4°C दर्ज किया गया, जबकि पंपोर में -5.0°C, अनंतनाग में -5.3°C, बारामूला में -5.3°C, पुलवामा में -5.5°C और शोपियां में -5.9°C समेत कई स्टेशन इस इलाके की सबसे ठंडी जगहों में से रहे. साथ ही तापमान माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के कारण इन इलाकों को ऑफिशियली 'कोल्डवेव' घोषित कर दिया गया है.

पहलगाम में भी जारी कड़ाके की ठंड

इसी तरह टूरिस्ट रिसॉर्ट पहलगाम में -4.6°C के साथ कड़ाके की ठंड जारी रही, जबकि कुपवाड़ा में -4.1°C तापमान रहा. इसके अलावा गुलमर्ग में -2.6°C, कोकरनाग में -1.2°C, और गंदेरबल में -3.0°C दर्ज किया गया.

ऊंचाई वाले इलाकों- सोनमर्ग में -3.6°C और जेथन राफियाबाद में -4.9°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि जोजिला --17.0°C के साथ कश्मीर की सबसे ठंडी जगह रही. वहीं जम्मू इलाके में भी तापमान में काफी गिरावट आई. जम्मू शहर में 8.1°C तापमान दर्ज किया गया. बनिहाल में -0.7°C, भद्रवाह में -0.2°C, राजौरी में 1.4°C और सांबा में 2.5°C तापमान गिरा.

कटरा में इतना पहुंचा तापमान

इसके अलावा कटरा में 7.6°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि उधमपुर और रामबन में क्रमशः 4.0°C और 4.1°C तापमान रहा. लद्दाख में भी तापमान तेजी से गिरा. लेह में -7.0°C, कारगिल में -5.6°C और नुब्रा वैली में -4.7°C तापमान दर्ज किया गया.

अधिकारियों ने कहा कि रात के तापमान में लगातार गिरावट सूखे मौसम और साफ आसमान की वजह से है. उन्होंने कहा कि शनिवार (6 दिसंबर) से कोल्ड वेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है. इसमें बादल छाए रहने और बर्फबारी की भविष्यवाणी के कारण गुरुवार (4 दिसंबर) और शुक्रवार (5 दिसंबर) को थोड़ा सुधार होगा.