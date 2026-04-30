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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirक्या जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग से 'बाहर' होगी उर्दू? इल्तिजा मुफ्ती का सड़क पर प्रदर्शन, जानें पूरा विवाद

क्या जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग से 'बाहर' होगी उर्दू? इल्तिजा मुफ्ती का सड़क पर प्रदर्शन, जानें पूरा विवाद

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में राजस्व विभाग की नौकरियों से उर्दू भाषा की अनिवार्यता हटाने के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है. PDP नेविरोध करते हुए इसे सांस्कृतिक नुकसान बताया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 10:23 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर भाषा को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. केंद्र शासित प्रदेश में राजस्व विभाग की नौकरियों में उर्दू भाषा की अनिवार्यता को हटाने के एक प्रस्तावित ड्राफ्ट पर घमासान छिड़ गया है. इस मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी (PDP) ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं विरोध-प्रदर्शनों और भड़काऊ वीडियो शेयर करने को लेकर पुलिस ने एफआईआर (FIR) भी दर्ज की है.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, यह पूरा विवाद 10 अप्रैल 2026 को जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से शुरू हुआ. जम्मू-कश्मीर सरकार ने SRO-74 (राजस्व अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत राजस्व विभाग में 'नायब-तहसीलदार' और 'पटवारी' के पदों पर भर्ती के लिए उर्दू भाषा के ज्ञान की अनिवार्य शर्त को हटाने की बात कही गई है. सरकार ने इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

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PDP का सड़क पर संग्राम और इल्तिजा मुफ्ती का तंज

इस प्रस्ताव के खिलाफ PDP की युवा नेता इल्तिजा मुफ्ती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. जब इल्तिजा अपने दफ्तर से लाल चौक की ओर मार्च निकाल रही थीं, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

इल्तिजा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "एक तरफ मुख्यमंत्री अलग-अलग राज्यों में मैराथन दौड़ रहे हैं, वहीं उनकी सरकार उस भाषा को हाशिए पर धकेलने में व्यस्त है जो हमें आपस में जोड़ती है." उन्होंने उर्दू को कश्मीरी, डोगरी, गुज्जर और पहाड़ी समुदायों के बीच 'संपर्क भाषा' बताते हुए चेतावनी दी कि इसे हटाने के दूरगामी सांस्कृतिक नुकसान होंगे.

गिलानी के वीडियो पर FIR दर्ज

इस विवाद के बीच पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है. इन लोगों पर दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का एक पुराना भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर करने का आरोप है. गिलानी ने उस वीडियो में उर्दू पर हमले को कश्मीर के 'इस्लामी सामाजिक ताने-बाने' पर हमला बताया था.

बैकफुट पर सरकार, दी सफाई

बढ़ते बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू में आनन-फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वानी ने PDP के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है. सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक राजस्व रिकॉर्ड उर्दू में ही हैं. अगर अधिकारी उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे." डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने PDP पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

क्या है उर्दू का ऐतिहासिक और कानूनी पक्ष?

  • 130 साल पुराना इतिहास: जम्मू-कश्मीर में 1889 में डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने फ़ारसी की जगह उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया था, ताकि ब्रिटिश शासकों और अलग-अलग समुदायों के बीच संपर्क आसान हो सके.
  • अनुच्छेद 370 हटने के बाद: अनुच्छेद 370 हटने के बाद उर्दू का विशेष दर्जा खत्म हो गया. केंद्र सरकार ने उर्दू के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेज़ी को भी राजभाषाओं की सूची में शामिल कर लिया.
  • समर्थकों का तर्क: जम्मू क्षेत्र के छात्र और बीजेपी नेता लंबे समय से उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे थे. उनका तर्क है कि इससे हिंदी और डोगरी बोलने वाले युवाओं को भी रोज़गार के समान अवसर मिलेंगे. उनका यह भी सुझाव है कि पुराने उर्दू रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण कर अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए.

फिलहाल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए इस भाषाई और सियासी चक्रव्यूह से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है.

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Published at : 30 Apr 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
PDP Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS
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