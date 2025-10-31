जम्मू-कश्मीर में आरक्षण 50% के अंदर, EWS का 10% कोटा इसमें शामिल नहीं- सरकार

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश में आरक्षण कानूनी रूप से तय 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर है, जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है. विधायक सज्जाद गनी लोन की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही गई है.

यह जवाब जम्मू-कश्मीर सरकार के रुख से बिल्कुल अलग है, जिसने छात्रों की मांगों पर जम्मू-कश्मीर में आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई है. छात्रों का दावा है कि आरक्षण का प्रतिशत 69 प्रतिशत तक है.

कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करने में क्षेत्रीय अंतर

जम्मू और कश्मीर में कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करने में एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर सामने आया है, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 के पहले नौ महीनों में जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट में से 70 प्रतिशत से ज़्यादा जम्मू में जारी किए गए थे.

जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने क्या कहा?

विधायक सज्जाद गनी लोन द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा को बताया, ''1 जनवरी से 30 सितंबर, 2025 के बीच, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2,15,863 कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी किए गए. इनमें से 1,55,072 सर्टिफिकेट, यानी 71.8 प्रतिशत, जम्मू में जारी किए गए, जबकि 60,791 सर्टिफिकेट, यानी 28.2 प्रतिशत, कश्मीर में जारी किए गए.''

'आरक्षण का मतलब कश्मीर क्षेत्र को कमजोर करना है'

सज्जाद लोन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, "हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि आरक्षण का मतलब कश्मीर क्षेत्र को कमजोर करना है, और इसमें कश्मीर में ओपन मेरिट कैटेगरी और आरक्षित कैटेगरी दोनों शामिल हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरक्षण सर्टिफिकेट जारी करने में यह असमानता कश्मीरी लोगों को कमजोर करने के मकसद से की गई है.

जम्मू का करीब 70 से 80% हिस्सा आरक्षित- सज्जाद लोन

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आगे कहा, "डेटा से यह साबित भी हो सकता है कि जम्मू का लगभग 70 से 80% हिस्सा आरक्षित है. इस ट्वीट को सेव कर लें. अगर सरकार इसे तर्कसंगत बनाती है, तो मेरे शब्दों को याद रखना, यह मुख्य रूप से कश्मीर के 28% के नुकसान पर होगा. डेटा में रिजेक्शन में भी इसी तरह का क्षेत्रीय ट्रेंड दिखता है. 32,671 रिजेक्टेड एप्लीकेशन में से 25,354 जम्मू से और 7,317 कश्मीर से थे, जिसका मतलब है कि जम्मू में कुल रिजेक्शन का लगभग 77.6 प्रतिशत था, जबकि कश्मीर में सिर्फ 22.4 प्रतिशत था.''

अधिकारियों ने रिजेक्शन की ज्यादा संख्या, खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के तहत, सख्त एलिजिबिलिटी नियमों को बताया, जो उन एप्लीकेंट को बाहर कर देते हैं जिनके पास कुछ खास एसेट्स हैं. EWS क्राइटेरिया उन लोगों को डिसक्वालिफाई करता है जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन, 1,000 स्क्वायर फीट या उससे बड़े रेजिडेंशियल फ्लैट, या नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट हैं.

'EWS नियमों में छूट या बदलाव पर विचार नहीं'

सरकार ने साफ किया कि EWS नियमों में कोई छूट या बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह क्राइटेरिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा है, जिसमें इनकम की लिमिट प्रति परिवार प्रति वर्ष 8 लाख रुपये तय की गई है. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर में कुल रिजर्वेशन 50 प्रतिशत है, जिसमें EWS के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है. इसमें यह भी कहा गया कि 10 दिसंबर, 2024 को बनी एक कैबिनेट सब-कमेटी ने रिजर्वेशन स्ट्रक्चर की आगे की जांच के लिए मंत्रियों की परिषद को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है.