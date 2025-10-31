हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में आरक्षण 50% के अंदर, EWS का 10% कोटा इसमें शामिल नहीं- सरकार

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण 50% के अंदर, EWS का 10% कोटा इसमें शामिल नहीं- सरकार

Jammu Kashmir News: विधायक सज्जाद गनी लोन के सवाल के लिखित जवाब में जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा को बताया कि 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2025 के बीच 2,15,863 कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी हुए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 31 Oct 2025 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विरोध के बीच समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश में आरक्षण कानूनी रूप से तय 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर है, जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है. विधायक सज्जाद गनी लोन की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही गई है.

यह जवाब जम्मू-कश्मीर सरकार के रुख से बिल्कुल अलग है, जिसने छात्रों की मांगों पर जम्मू-कश्मीर में आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई है. छात्रों का दावा है कि आरक्षण का प्रतिशत 69 प्रतिशत तक है.

कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करने में क्षेत्रीय अंतर

जम्मू और कश्मीर में कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करने में एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर सामने आया है, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 के पहले नौ महीनों में जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट में से 70 प्रतिशत से ज़्यादा जम्मू में जारी किए गए थे.

जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने क्या कहा?

विधायक सज्जाद गनी लोन द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा को बताया, ''1 जनवरी से 30 सितंबर, 2025 के बीच, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2,15,863 कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी किए गए. इनमें से 1,55,072 सर्टिफिकेट, यानी 71.8 प्रतिशत, जम्मू में जारी किए गए, जबकि 60,791 सर्टिफिकेट, यानी 28.2 प्रतिशत, कश्मीर में जारी किए गए.''

'आरक्षण का मतलब कश्मीर क्षेत्र को कमजोर करना है'

सज्जाद लोन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, "हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि आरक्षण का मतलब कश्मीर क्षेत्र को कमजोर करना है, और इसमें कश्मीर में ओपन मेरिट कैटेगरी और आरक्षित कैटेगरी दोनों शामिल हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरक्षण सर्टिफिकेट जारी करने में यह असमानता कश्मीरी लोगों को कमजोर करने के मकसद से की गई है.

जम्मू का करीब 70 से 80% हिस्सा आरक्षित- सज्जाद लोन

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आगे कहा, "डेटा से यह साबित भी हो सकता है कि जम्मू का लगभग 70 से 80% हिस्सा आरक्षित है. इस ट्वीट को सेव कर लें. अगर सरकार इसे तर्कसंगत बनाती है, तो मेरे शब्दों को याद रखना, यह मुख्य रूप से कश्मीर के 28% के नुकसान पर होगा. डेटा में रिजेक्शन में भी इसी तरह का क्षेत्रीय ट्रेंड दिखता है. 32,671 रिजेक्टेड एप्लीकेशन में से 25,354 जम्मू से और 7,317 कश्मीर से थे, जिसका मतलब है कि जम्मू में कुल रिजेक्शन का लगभग 77.6 प्रतिशत था, जबकि कश्मीर में सिर्फ 22.4 प्रतिशत था.''

अधिकारियों ने रिजेक्शन की ज्यादा संख्या, खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के तहत, सख्त एलिजिबिलिटी नियमों को बताया, जो उन एप्लीकेंट को बाहर कर देते हैं जिनके पास कुछ खास एसेट्स हैं. EWS क्राइटेरिया उन लोगों को डिसक्वालिफाई करता है जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन, 1,000 स्क्वायर फीट या उससे बड़े रेजिडेंशियल फ्लैट, या नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट हैं.

'EWS नियमों में छूट या बदलाव पर विचार नहीं'

सरकार ने साफ किया कि EWS नियमों में कोई छूट या बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह क्राइटेरिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा है, जिसमें इनकम की लिमिट प्रति परिवार प्रति वर्ष 8 लाख रुपये तय की गई है. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर में कुल रिजर्वेशन 50 प्रतिशत है, जिसमें EWS के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है. इसमें यह भी कहा गया कि 10 दिसंबर, 2024 को बनी एक कैबिनेट सब-कमेटी ने रिजर्वेशन स्ट्रक्चर की आगे की जांच के लिए मंत्रियों की परिषद को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है.

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Sajad Gani Lone JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
शिक्षा
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
यूटिलिटी
Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget