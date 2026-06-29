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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir34 साल बाद खुलेगा राज, नर्स सरला भट हत्याकांड में यासीन मलिक पर 737 पन्नों की चार्जशीट

34 साल बाद खुलेगा राज, नर्स सरला भट हत्याकांड में यासीन मलिक पर 737 पन्नों की चार्जशीट

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर (SIA) द्वारा 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की निर्मम हत्या के मामले में JKLF चीफ यासीन मलिक के खिलाफ 737 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 29 Jun 2026 07:40 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) द्वारा 1990 के एक बहुचर्चित और खौफनाक हत्याकांड में बड़ा कदम उठाया गया है. श्रीनगर की एक विशेष अदालत (Special Court) में SIA द्वारा 737 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई है. इस चार्जशीट में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ मोहम्मद यासीन मलिक और चार अन्य लोगों को कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण, टॉर्चर, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आधिकारिक तौर पर नामजद किया गया है.

यासीन मलिक को बताया गया मुख्य साजिशकर्ता

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यासीन मलिक को तत्कालीन JKLF चीफ के रूप में हत्या के आदेश देने और खौफनाक साजिश रचने के लिए मुख्य साजिशकर्ता (Main Conspirator) के तौर पर नामजद किया गया है. वहीं, खुर्शीद अहमद चालकू की पहचान मलिक के साथ मुख्य सह-साजिशकर्ता के रूप में की गई है.

चार्जशीट में मुख्य सह-निष्पादक (Co-executors) के तौर पर अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी (उर्फ इदरीस) और गुलाम मोहम्मद टपलू के नाम भी शामिल किए गए हैं, हालांकि इन तीनों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा एक अज्ञात आरोपी को अभी फरार घोषित किया गया है.

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झूठा आरोप लगाकर की गई थी निर्मम हत्या

शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में कार्यरत 27 वर्षीय नर्स सरला भट को 18 अप्रैल, 1990 को उनके हॉस्टल से अगवा कर लिया गया था. उन्हें मुखबिर होने का झूठा बहाना बनाकर टारगेट किया गया. बुरी तरह टॉर्चर और दुष्कर्म किए जाने के बाद, उन्हें गोली मार दी गई और उनके शव को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में फेंक दिया गया.

SIA की जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह टारगेटेड किलिंग JKLF के एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीरी पंडितों में दहशत फैलाना और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करना था.

TADA और IPC की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज

इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC), टाडा (TADA) और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आपराधिक आरोप तय किए गए हैं. एजेंसी द्वारा धारा 302 (हत्या), 364 (अपहरण), 120-B (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ TADA की धारा 3 और 4, और आर्म्स एक्ट की धारा 7 व 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(नोट: वर्तमान में इस चार्जशीट पर अदालत में चर्चा की जा रही है और इसे अभी औपचारिक रूप से मंजूर नहीं किया गया है. अदालत के अंतिम फैसले के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट की जाएगी.)

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Published at : 29 Jun 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Yasin Malik JAMMU KASHMIR NEWS
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