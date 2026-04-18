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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

Jammu News: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

Jammu News In Hindi: रियासी पुलिस ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अधकुवारी नाके से रॉबिन चंदर को 1 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया. NDPS एक्ट में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई.

By : अजय बाचलू | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 07:38 AM (IST)
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नारको टेररिज्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन का अभियान और सख्त होता जा रहा है. जम्मू में रियासी पुलिस ने माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर अधकुवारी नाके पर हेरोइन बरामद की.
 
नशा और नशा तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जारी महाअभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है.

एक ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, इसी सिलसिले में पुलिस की एक टीम अधकुवारी में जी मैक्स प्रीपेड काउंटर के पास नाका चेकिंग और तलाशी का काम कर रही थी. चेकिंग के दौरान, एक व्यक्ति जिसकी पहचान रॉबिन चंदर पुत्र ज्ञान चंद निवासी कोथिलैर तहसील पंचारी जिला उधमपुर के रूप में हुई. उसको पकड़ लिया गया है और उसके पास से 01 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.

ये भी पढ़िए- Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, जवानों को दी जा रही पहाड़ों पर रेस्क्यू की विशेष ट्रेनिंग

एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए, NDPS एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत FIR संख्या 16/2026 दर्ज की. यह ऑपरेशन पुलिस स्टेशन भवन के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह बज्जू की देखरेख में डीएसपी भवन, महेश शर्मा तथा एसपी कटरा, कामेश्वर पुरी की कड़ी निगरानी में चलाया गया. रियासी पुलिस के एसएसपी मुकुंद टिबरेवाल ने कहा है कि समाज से नशे की बुराई को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है और साथ ही जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करके पुलिस का सहयोग करें.

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Published at : 18 Apr 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Vaishno Devi Kashmir News POLICE JAMMU NEWS Adhkuwari
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