हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हमसे किया संपर्क', फारूक अब्दुल्ला के दावे से हड़कंप

'जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हमसे किया संपर्क', फारूक अब्दुल्ला के दावे से हड़कंप

Jammu Kashmir News: फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि एनसी सीट बंटवारे के बदले चुनाव न लड़े. अब्दुल्ला ने कहा कि वे हमारे पास आए और कहा चुनाव में मत आओ, हमें सीटें दे दो और एक सीट ले लो.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार (25 अक्टूबर) को एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी से संपर्क किया था और सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव दिया था, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठुकरा दिया था.
 
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि एनसी सीट बंटवारे के बदले चुनाव न लड़े. अब्दुल्ला ने कहा, "वे हमारे पास आए और कहा चुनाव में मत आओ, हमें सीटें दे दो और एक सीट ले लो. लेकिन हमने मना कर दिया. हम मैदान में उतरे और चुनाव लड़ा."

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार सीटों में से एनसी ने तीन सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को एक सीट मिली. यह चुनाव ज़बरदस्त राजनीतिक दांव-पेच और बदलते गठबंधनों के बीच हुआ. 

कांग्रेस-पीडीपी को कहा शुक्रिया

वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एनसी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया. अब्दुल्ला ने कहा कि यह उनके समर्थन के कारण ही हम तीन सीटें जीत पाए. उन्होंने कहा, "मैं महबूबा मुफ्ती की पार्टी, कांग्रेस और लंगेट और शोपियां के निर्दलीय विधायकों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे."

'फिक्स्ड मैच' की अटकलों को किया खारिज

जब उनसे पूछा गया कि क्या चौथी सीट गलत कैलकुलेशन या तैयारी की कमी के कारण हारी गई, तो अब्दुल्ला ने इस दावे को 'प्रचार' कहकर खारिज कर दिया. उन्होंने पूछा कि अगर हमने तैयारी नहीं की होती, तो हमें 27 वोट कैसे मिलते? उन्होंने एनसी और दूसरी पार्टियों के बीच किसी भी 'फिक्स्ड मैच' की अटकलों को भी खारिज कर दिया.

'जम्मू-कश्मीर की आवाज उठाएंगे राज्यसभा सदस्य'

उन्होंने कहा, "आरोप तो हमेशा लगते रहे हैं, पैगंबरों पर भी लगे हैं. हम आम लोग हैं. हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा." अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एनसी के तीन नए चुने गए राज्यसभा सदस्य ऊपरी सदन में जम्मू-कश्मीर की आवाज उठाएंगे.

उन्होंने कहा, "आप देखेंगे कि वे कौन से मुद्दे उठाते हैं," और कहा कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पार्टी ने शनिवार को राज्यसभा चुनावों में सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस और पीडीपी का शुक्रिया अदा किया, जबकि कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है.

Published at : 25 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Jammu Kashmir News Farooq Abdullah BJP
Embed widget