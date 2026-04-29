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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu kashmir News: राज्यसभा चुनाव में PDP ने बिना एजेंट कराए वोट, क्या BJP को जिताने के लिए हुई थी क्रॉस-वोटिंग?

Jammu kashmir News: राज्यसभा चुनाव में PDP ने बिना एजेंट कराए वोट, क्या BJP को जिताने के लिए हुई थी क्रॉस-वोटिंग?

Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग का मुद्दा गरमा गया है. RTI से खुलासा हुआ कि PDP ने अपने विधायकों के वोटों की निगरानी के लिए कोई एजेंट नियुक्त नहीं किया था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 10:16 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की राजनीति में 2025 के राज्यसभा चुनावों में हुई क्रॉस-वोटिंग का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दिए गए एक जवाब ने घाटी में सियासी भूचाल ला दिया है.

RTI से इस बात की पुष्टि हुई है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों के वोटों की जांच के लिए किसी भी अधिकृत एजेंट को नियुक्त ही नहीं किया था. इस खुलासे के बाद सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने PDP पर BJP को फायदा पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया है.

RTI में क्या हुआ खुलासा?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय के जन सूचना अधिकारी (CPIO) के अनुसार, 2025 के राज्यसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने कुल सात अधिकृत एजेंट बनाए थे (NC के 4, BJP के 2 और कांग्रेस का 1). चुनाव नियमों (नियम 39AA) के तहत, किसी भी पार्टी के विधायक को बैलेट बॉक्स में वोट डालने से पहले अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य होता है. अगर कोई विधायक ऐसा नहीं करता, तो उसका वोट रद्द माना जाता है.

लेकिन RTI से पता चला है कि 3 विधायकों वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने वोटिंग के दिन कोई एजेंट ही नहीं रखा. इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि PDP विधायकों ने किसे वोट दिया, इसकी कोई निगरानी नहीं हुई, जिससे क्रॉस-वोटिंग को खुली छूट मिली.

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BJP को कैसे मिले जादुई आंकड़े?

इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास बहुमत था. कांग्रेस (6), CPIM (1), अवामी इत्तेहाद पार्टी (1), PDP (3) और 5 निर्दलीयों ने NC को समर्थन का वादा किया था. लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया. BJP के पास सदन में केवल 28 विधायक थे, फिर भी उसके उम्मीदवार ने 32 वोट हासिल कर चौथी सीट पर नाटकीय जीत दर्ज कर ली. वहीं बहुमत होने के बावजूद NC के उम्मीदवार इमरान नबी डार हार गए.

कांग्रेस पर भी उठे सवाल

कांग्रेस ने सिर्फ एक एजेंट (निज़ामुद्दीन भट) नियुक्त किया था, जो खुद विधायक थे. ऐसे में उन्होंने अपना वोट किसे दिया, इसे वेरिफाई करने के लिए पार्टी का कोई दूसरा एजेंट मौजूद नहीं था.

NC का PDP पर तीखा हमला

इस RTI खुलासे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया है. चुनाव हारने वाले NC नेता इमरान नबी डार और पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा है कि अब RTI से साफ हो गया है कि BJP को मिले अतिरिक्त वोटों का स्रोत क्या था. NC का आरोप है कि रैलियों में BJP के खिलाफ बोलना सिर्फ दिखावा है, असल में PDP ने ही BJP को वोट देकर संसद में मजबूत किया, जो उनके पुराने 2014 के 'PDP-BJP गठबंधन' का ही विस्तार है.

आने वाले दिनों में यह मुद्दा जम्मू-कश्मीर में एक बड़े राजनीतिक तूफान का रूप ले सकता है, क्योंकि NC अब PDP और कांग्रेस दोनों को इस क्रॉस-वोटिंग के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी में है.

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Published at : 29 Apr 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
PDP BJP Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS
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