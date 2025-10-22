जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-NC के रिश्तों में तनाव! राज्यसभा सीटों को लेकर बढ़ी सियासी खींचतान

जम्मू-कश्मीर की सियासत अब एक नए मोड़ में पहुंच गयी है. जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच गतिरोध या तो बढ़ सकता है या फिर सभी आशंकाओं पर पूर्णतः विराम लग सकता है. इसीलिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने विधायकों की संयुक्त बैठक से पहले बुधवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है. बैठक में नेशनल कान्फ्रेसं से संबंधों पर चर्चा के साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है.

इंडिया गठबंधन की बैठक 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों को लेकर श्रीनगर के होटल रेडिसन में होनी है. जिसके अध्यक्षता डॉ फारुक अब्दुल्ला करेंगे.

गठबंधन के मुद्दे सुलझने के संकेत

नॅशनल कांफ्रेस के एक सीनियर नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बैठक हो रही है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले या उसके बाद किसी विवादास्पद मुद्दे पर बयान देने की संभावना कम है. पार्टी को उम्मीद है कि सत्र और मतदान से पहले सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे.

राज्यसभा सीट को लेकर बढ़ा है विवाद

जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नॅशनल कांफ्रेंस के बीच राज्यसभा की चार सीटों और विधानसभा उपचुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर तनाव चरम पर है. कांग्रेस ने एनसी पर 'सुरक्षित सीट' न देने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्रा ने 12 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने दो अलग-अलग अधिसूचना वाली सीटों में से एक मांगी थी, लेकिन कांफ्रेंस ने सामान्य अधिसूचना वाली सीट ऑफर की, जो सुरक्षित नहीं है. इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे. एनसी ने अपनी तीन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि चौथी सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को जीत के लिए सभी एंटी-बीजेपी वोटों की जरूरत है.

अब कांग्रेस के इनकार से बीजेपी को दो राज्यसभा सीटें आसानी से मिल सकती हैं, जिससे कांफ्रेंस घबरा गई है. नेशनल कांफ्रेंस राज्यसभा सीटें बचाने के आखिरी जुगत में कांग्रेस को वापस लाने की कोशिश कर रही है.

गठबंधन टूटने की अफवाहें खारिज

जबकि, कांग्रेस ने नगरोटा विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ने से इनकार कर नेशनल कांफ्रेसं को झटका दिया है. कांग्रेस के नेतृत्व ने गठबंधन टूटने की अफवाहों को खारिज करते हुए वादा किया है कि पार्टी के छह विधायक नेशनल कांफ्रेसं उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देंगे. PDP, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और AAP के विधायकों के समर्थन से भी गठबंधन की चौथी सीट पर दांव लगा है.