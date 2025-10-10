जम्मू-कश्मीर से कौन-कौन जाएगा राज्यसभा? पूर्व CM, डिप्टी सीएम समेत रेस में ये 9 नाम

जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 अक्तूबर है, लेकिन अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है. इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) बाद में अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सबसे आगे चल रहे हैं. इस दौड़ में अन्य उम्मीदवारों में सुनील सेठी (जम्मू-कश्मीर बीजेपी इकाई के मुख्य प्रवक्ता), निर्मल सिंह (पूर्व उप मुख्यमंत्री) और सत शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष) शामिल हैं.

बीजेपी की रणनीति अभी तक साफ नहीं

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जहां दो सीटों के लिए संयुक्त चुनाव होगा, वहां बीजेपी तीसरी सीट के लिए केवल एक उम्मीदवार उतारेगी, या सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्रतीकात्मक चुनौती देने के लिए अन्य दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दोनों सुरक्षित सीटों के लिए सीनियर नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू को नामित किए जाने की उम्मीद है. गठबंधन विधायकों के पास बीजेपी के 28 वोटों की तुलना में 24 अतिरिक्त वोट हैं. ऐसे में यह अभी भी साफ नहीं है कि इस सीट के लिए उनका उम्मीदवार कौन होगा.

जम्मू कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस मुख्य भूमि जम्मू से अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जहां पार्टी ने 2014 के बाद से किसी भी चुनाव में कोई सीट नहीं जीती है. उदय भानु चिब (भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष) और रमन भल्ला (पूर्व मंत्री) टिकट के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं.

गुलाम नबी आज़ाद साल 1980 में इस पद पर थे. इसके बाद चिब भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जम्मू-कश्मीर के दूसरे व्यक्ति हैं. उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री और हिमाचल प्रदेश के अरनी विश्वविद्यालय से एमबीए किया है.

सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि गुलाम अहमद मीर (विधायक) को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.