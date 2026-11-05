कश्मीर घाटी में कितने स्थानीय आतंकवादी सक्रिय? JK पुलिस का बड़ा खुलासा

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कश्मीर घाटी में सूचीबद्ध सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब सिर्फ 'एक' है, जिसने दक्षिण कश्मीर में 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. हालांकि, उसे विदेशी आतंकवादियों के एक ग्रुप का समर्थन प्राप्त है और वह पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है.

कश्मीर के IGP सुजीत कुमार सिंह के अनुसार कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की वास्तविक संख्या के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन यह तय है कि सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी ही सक्रिय है.

'कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते'

श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IGP सुजीत कुमार ने कहा, "हां, दक्षिण कश्मीर में केवल एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय है, जिसने अनंतनाग और पुलवामा में दो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. उसे कुछ विदेशी आतंकवादियों का समर्थन मिल रहा है. लेकिन हम कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते."

आतंकी मोहम्मद लतीफ भट पर 15 लाख का इनाम है घोषित

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस स्थानीय आतंकवादी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद लतीफ भट के रूप में हुई है. वह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ख्रेवन चादर गांव का रहने वाला है और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूह 'लश्कर-ए-तैयबा' से जुड़ा है. उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

लतीफ 'कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी' (KRA) से जुड़ा है, जो प्रतिबंधित और पाकिस्तान समर्थित संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) का ही एक गुप्त गुट है. बताया जाता है कि वह 2025 के आखिर में आतंकी गुटों में शामिल हुआ था.

कुलगाम टारगेट किलिंग में आतंकी लतीफ भट का था हाथ!

जांचकर्ताओं को संदेह है कि 31 जुलाई 2026 को कुलगाम में हुई उस टारगेट किलिंग के लिए भट सीधे तौर पर जिम्मेदार था, जिसमें छत्तीसगढ़ के ईंट-भट्टे पर काम करने वाले दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी. इसके अलावा, 22 जुलाई को अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर हुई गोलीबारी में भी उसका हाथ होने का शक है.

आईजीपी कश्मीर सुरजीत कुमार ने कहा, ''हमें यहां आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली है और पुलिस इस जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई कर रही है." खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पहलगाम हमले के बाद पिछले 18 महीनों में सुरक्षा बलों ने लश्कर और जैश के अधिकांश सक्रिय आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन घाटी में, खासकर श्रीनगर शहर के इलाके में, सक्रिय आतंकवादियों से अभी भी काफी खतरा बना हुआ है.

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