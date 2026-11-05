ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर घाटी में कितने स्थानीय आतंकवादी सक्रिय? JK पुलिस का बड़ा खुलासा

कश्मीर घाटी में कितने स्थानीय आतंकवादी सक्रिय? JK पुलिस का बड़ा खुलासा

कश्मीर के IGP सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की वास्तविक संख्या के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन यह तय है कि सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी ही सक्रिय है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Nov 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कश्मीर घाटी में सूचीबद्ध सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब सिर्फ 'एक' है, जिसने दक्षिण कश्मीर में 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. हालांकि, उसे विदेशी आतंकवादियों के एक ग्रुप का समर्थन प्राप्त है और वह पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है.

कश्मीर के IGP सुजीत कुमार सिंह के अनुसार कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की वास्तविक संख्या के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन यह तय है कि सिर्फ एक स्थानीय आतंकवादी ही सक्रिय है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
महबूबा मुफ्ती लगातार 5वीं बार बनीं PDP अध्यक्ष, चुनी गईं निर्विरोध
महबूबा मुफ्ती लगातार 5वीं बार बनीं PDP अध्यक्ष, चुनी गईं निर्विरोध
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार
कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार
जम्मू और कश्मीर
NC के नाराज विधायक मान जाएंगे! फारूक और उमर अब्दुल्ला 2-3 दिनों में करेंगे बैठक
NC के नाराज विधायक मान जाएंगे! फारूक और उमर अब्दुल्ला 2-3 दिनों में करेंगे बैठक
जम्मू और कश्मीर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल का यूटर्न! पार्टी छोड़ने के फैसले पर सस्पेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल का यूटर्न! पार्टी छोड़ने के फैसले पर सस्पेंस

'कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते'

श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IGP सुजीत कुमार ने कहा, "हां, दक्षिण कश्मीर में केवल एक स्थानीय आतंकवादी सक्रिय है, जिसने अनंतनाग और पुलवामा में दो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. उसे कुछ विदेशी आतंकवादियों का समर्थन मिल रहा है. लेकिन हम कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते."

आतंकी मोहम्मद लतीफ भट पर 15 लाख का इनाम है घोषित

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस स्थानीय आतंकवादी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद लतीफ भट के रूप में हुई है. वह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ख्रेवन चादर गांव का रहने वाला है और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूह 'लश्कर-ए-तैयबा' से जुड़ा है. उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

लतीफ 'कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी' (KRA) से जुड़ा है, जो प्रतिबंधित और पाकिस्तान समर्थित संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) का ही एक गुप्त गुट है. बताया जाता है कि वह 2025 के आखिर में आतंकी गुटों में शामिल हुआ था.

कुलगाम टारगेट किलिंग में आतंकी लतीफ भट का था हाथ!

जांचकर्ताओं को संदेह है कि 31 जुलाई 2026 को कुलगाम में हुई उस टारगेट किलिंग के लिए भट सीधे तौर पर जिम्मेदार था, जिसमें छत्तीसगढ़ के ईंट-भट्टे पर काम करने वाले दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी. इसके अलावा, 22 जुलाई को अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर हुई गोलीबारी में भी उसका हाथ होने का शक है.

आईजीपी कश्मीर सुरजीत कुमार ने कहा, ''हमें यहां आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली है और पुलिस इस जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई कर रही है." खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पहलगाम हमले के बाद पिछले 18 महीनों में सुरक्षा बलों ने लश्कर और जैश के अधिकांश सक्रिय आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन घाटी में, खासकर श्रीनगर शहर के इलाके में, सक्रिय आतंकवादियों से अभी भी काफी खतरा बना हुआ है.

कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार

Published at : 05 Nov 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS Srinagar NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
महबूबा मुफ्ती लगातार 5वीं बार बनीं PDP अध्यक्ष, चुनी गईं निर्विरोध
महबूबा मुफ्ती लगातार 5वीं बार बनीं PDP अध्यक्ष, चुनी गईं निर्विरोध
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार
कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार
जम्मू और कश्मीर
NC के नाराज विधायक मान जाएंगे! फारूक और उमर अब्दुल्ला 2-3 दिनों में करेंगे बैठक
NC के नाराज विधायक मान जाएंगे! फारूक और उमर अब्दुल्ला 2-3 दिनों में करेंगे बैठक
जम्मू और कश्मीर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल का यूटर्न! पार्टी छोड़ने के फैसले पर सस्पेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल का यूटर्न! पार्टी छोड़ने के फैसले पर सस्पेंस
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हारने वाला जुआरी दांव छोड़ नहीं पाता’, ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का जेडी वेंस पर तंज
‘हारने वाला जुआरी दांव छोड़ नहीं पाता’, ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का जेडी वेंस पर तंज
बिहार
Exclusive: आखिर सम्राट चौधरी से क्यों मिले MLC राहुल राज? साफ की पूरी तस्वीर
Exclusive: आखिर सम्राट चौधरी से क्यों मिले MLC राहुल राज? साफ की पूरी तस्वीर
इंडिया
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शाहनवाज हुसैन का तीखा वार
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शाहनवाज हुसैन का तीखा वार
क्रिकेट
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
विश्व
US मिडटर्म इलेक्शन से सबक! डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में बड़े बदलाव की आहट
US मिडटर्म इलेक्शन से सबक! डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में बड़े बदलाव की आहट
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
फूड
Sugar Free Mishti Doi: शुगर के डर से नहीं खा पा रहे मिष्टी दोई? बिना चीनी घर पर ऐसे बनाएं
शुगर के डर से नहीं खा पा रहे मिष्टी दोई? बिना चीनी घर पर ऐसे बनाएं
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget