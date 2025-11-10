हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक मेडिकल कॉलेज से दो एके-47 राइफल और करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है. यह हैरान कर देने वाली बरामदगी की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज मामले में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की निशानदेही पर फरीदाबाद से यह बरामदगी की है.

इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉ. अदील के लॉकर से एक एके-47 राइफल बरामद की गई थी. अदील की गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है. बरामदगी के बारे में आगे की जानकारी और आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है.