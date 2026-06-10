जम्मू पुलिस का बड़ा एक्शन, कठुआ में कुख्यात ड्रग्स तस्कर की 1.10 करोड़ की संपत्ति जब्त

'नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर' (Nasha Mukti J&K Abhiyan) अभियान के तहत जम्मू पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज कर दी है. इसी कड़ी में कठुआ जिले के बिल्लावर इलाके में पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 1.10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क (ज़ब्त) कर लिया है. जांच में सामने आया है कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से होने वाली काली कमाई से बनाई गई थी.

1.10 करोड़ का दो मंजिला रिहायशी मकान सील

जम्मू पुलिस के अनुसार, कठुआ की तहसील रामकोट के रहने वाले मशहूर अली के बेटे मोहम्मद आरिफ के खिलाफ 'नारकोटिक ड्रग्स्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट' (NDPS Act) के तहत यह बड़ी जब्ती की गई है.

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि तस्कर ने रामकोट (बिल्लावर) में 1.10 करोड़ रुपये की लागत से एक आलीशान दो मंजिला रिहायशी मकान बनाया था. यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि इस संपत्ति का निर्माण ड्रग्स्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से मिले पैसों से किया गया है. यह पूरी कार्रवाई एसएसपी (SSP) कठुआ मोहिता शर्मा के साथ-साथ एसपी ऑपरेशन्स (अपर कठुआ), एसडीपीओ बिल्लावर और एसएचओ बिल्लावर के सख्त निर्देशों पर की गई.

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राजस्व विभाग की मौजूदगी में हुई जब्ती की कार्रवाई

संपत्ति को कुर्क करने की यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई. राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में एसडीपीओ और एसएचओ बिल्लावर के नेतृत्व वाली टीम ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68 A.2 (c) और E के साथ धारा 68-F के प्रावधानों के तहत मकान को औपचारिक रूप से ज़ब्त (सील) कर लिया.

कई थानों में दर्ज हैं FIR, बेहद शातिर है तस्कर

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुख्यात ड्रग्स तस्कर मोहम्मद आरिफ लंबे समय से इस काले कारोबार में लिप्त है. उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर (J&K UT) के अलग-अलग थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनमें प्रमुख हैं:

थाना बिल्लावर: FIR नंबर 91/2021 (धारा 8/21/22/ NDPS एक्ट)

ANTF जम्मू: FIR नंबर 09/2022 (धारा 8/21/22/29/ NDPS एक्ट)

विजयपुर पुलिस स्टेशन: FIR नंबर 09/2023 (धारा 8/21/22/ NDPS एक्ट)

नगरोटा, जम्मू: FIR नंबर 137/2026 (धारा 9/21/22/25/29/ NDPS एक्ट)

ड्रग्स-फ्री जिले के लिए पुलिस का सख्त संदेश

कठुआ पुलिस की इस कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने भी जमकर तारीफ की है. लोगों का मानना है कि तस्करों की अवैध संपत्तियों पर सीधा प्रहार करने से इस जानलेवा धंधे पर रोक लगेगी. वहीं, कठुआ पुलिस ने अपना संकल्प दोहराया है कि जिले को 'ड्रग्स-फ्री' बनाने के लिए ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क और उनकी अवैध संपत्तियों दोनों को इसी तरह लगातार निशाना बनाया जाता रहेगा.

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