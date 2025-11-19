दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, डॉक्टरों के लॉकरों की हुई जांच

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चिकित्सा एवं अस्पताल अधिकारियों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी के अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लॉकरों की व्यापक जांच शुरू कर दी है. ये जांचें हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट और "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल से हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के बाद बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों का हिस्सा हैं.

इस प्रक्रिया के तहत, अस्पताल अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सक्रिय सहयोग से दक्षिण कश्मीर के शोपियां और कुलगाम जिलों में भौतिक जांच की और विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लॉकरों का निरीक्षण किया.

इस चेकिंग पर अधिकारियों ने क्या बताया?

इस बीच अधिकारियों ने बताया कि शोपियां में जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैनापोरा में लॉकरों का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि इसी तरह कुलगाम में उप-जिला अस्पताल यारीपोरा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में लॉकरों का निरीक्षण किया गया.

उन्होंने कहा कि लॉकरों का निरीक्षण दिल्ली विस्फोट के बाद बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों का हिस्सा है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है.

उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण अभियान अनधिकृत वस्तुओं के भंडारण के लिए लॉकरों के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने और चिकित्सा सुविधाओं में आंतरिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए चलाया गया था.

गोला-बारूद बरामद होने के बाद चलाया गया अभियान

यह अभियान हाल ही में अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एक डॉक्टर के लॉकर से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने के बाद चलाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान, लावारिस लॉकरों की पहचान की गई और अस्पताल अधिकारियों को किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए.

पिछले एक सप्ताह के दौरान श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा और अनंतनाग मेडिकल कॉलेजों सहित कश्मीर घाटी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लॉकरों की भौतिक तलाशी और लॉकर मालिकों की पहचान की गई है.

पुलिस ने दुकानों का भी किया निरीक्षण

डॉक्टर की गिरफ्तारी से कई डॉक्टरों से जुड़े "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और विनियमित सामग्रियों के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बांदीपुर और बारामूला जिलों में रसायनों, उर्वरकों और हार्डवेयर वस्तुओं से संबंधित दुकानों का निरीक्षण अभियान भी चलाया.

वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पुलिस थानों और पुलिस चौकियों की टीमों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षणों में स्टॉक रिकॉर्ड, बिक्री रजिस्टर, लाइसेंस, भंडारण की स्थिति और विनियमित सामग्रियों के किसी भी अवैध उपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के समग्र पालन की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की कि जवाबदेही सुनिश्चित करने, वैध व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और समुदाय की सुरक्षा के लिए इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे. दुकानदारों को उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और निरीक्षण के दौरान पूर्ण सहयोग देने की सलाह दी गई है.