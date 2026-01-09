जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, कई होम स्टे और गेस्ट हाउस पर लगा ताला

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के साथ मिलकर बडगाम, हुमहामा इलाके में चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद होमस्टे और गेस्ट हाउस में लोगों का सत्यापन भी किया.

जांच के दौरान, कई होमस्टे और गेस्ट हाउस बिना वैध रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए, जिन्हें तुरंत बंद कर दिया गया. पुलिस द्वारा अभियान फिर से शुरू करने से पहले कागजात पूरे करने को कहा गया.

इन गेस्ट हाउस को किया बंद

पुलिस द्वारा जो गेस्ट हाउस और होमस्टे बंद किए गए हैं, उनमें कोजी हेवन, शेखपोरा, आर्म्ड कॉम्प्लेक्स के पास, हाजी गेस्ट हाउस, हुमहामा, एयरपोर्ट के पास, सुकूनत गाह, ARCO रेजिडेंसी, हुमहामा, वेलकम होमस्टे, हुमहामा, एयरपोर्ट के पास, जबील विला, ARCO रेजिडेंसी, बडगाम और ईशान द्वारा होमस्टे, ARCO रेजिडेंसी शेखपोरा बडगाम शामिल हैं.

सभी छह संपत्ति के मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की गई. हाजी गेस्ट हाउस और वेलकम होमस्टे पर जुर्माना लगाया गया, जो बिना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.

पुलिस ने कानून का पालन करने के लिए किया आग्रह

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सभी होमस्टे और गेस्ट हाउस के मालिकों से लागू कानूनों का पालन करने के लिए कहा है. साथ ही कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सक्षम अधिकारियों से जरूरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का आग्रह किया है.

पुलिस ने कहा है कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके. सभी जिलों में, खासकर कश्मीर घाटी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सुरक्षित और कानूनी पर्यटन प्रथाओं को बनाए रखा जा सके.

दिसंबर में शुरू हुआ था पुलिस का अभियान

यह अभियान दिसंबर में शुरू किया गया था. जब 29 साल के चीनी नागरिक हू कोंगताई को जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से घुसने के बाद पकड़ा गया था और उसने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में रणनीतिक महत्व की जगहों का दौरा किया था. इस मामले में पुलिस ने बडगाम में एक होमस्टे के मालिक को भी बुक किया था. जहां कोंगताई रुका था.

जिसकी सूचना उन संबंधित एजेंसियों को नहीं दी गई थी जो जम्मू-कश्मीर में विदेशियों के आने पर नजर रखती हैं. इसके बाद शुरू किए गए अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना नहीं देने पर होटल, होमस्टे और हाउसबोट्स मालिकों के खिलाफ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था.

जिसमें एक दर्जन से अधिक होटल, होमस्टे और हाउसबोट्स मालिकों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन के दोषी पर्यटन व्यापारियों के खिलाफ पांच FIR दर्ज की थीं. मालिकों को अपने कागजात पूरे करने का समय देने के लिए अभियान को कुछ समय के लिए रोका गया था, जिसके बाद इसे पुनः शुरू कर दिया गया है और आगे भी कार्रवाई होने की संभावना है.