जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस अलर्ट, गाड़ियों की गहन जांच

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अचानक चेकिंग, घेराबंदी और तलाशी अभियान और बम जांच और आतंकवाद विरोधी हमले की ड्रिल कर रही हैं.

कल से सुरक्षा बलों ने बारामूला और शोपियां में दो IED को डिफ्यूज किया है. वहीं राजधानी श्रीनगर में ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, शहरभर में पुलिस हाई अलर्ट पर है. आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह से पहले श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा और चेकिंग बढ़ा दी है ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और बिना किसी घटना के मनाया जा सके.

वाहनों की गहन जांच

बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, पुलिसकर्मियों को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है और विशेष चेकपॉइंट और मोबाइल गश्त स्थापित किए गए हैं, जहां वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है.

बढ़ी हुई सतर्कता बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए रात की गश्त और अचानक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं.

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त तैनाती

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा योजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं.

आईईडी किया डिफ्यूज

सुरक्षाबलों ने मंगलवार को बारामूला के पट्टन इलाके में एक IED का पता लगाया और उसे डिफ्यूज किया, जबकि दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक और IED बरामद किया गया और मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. ये IED संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाने और भारी नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए थे.

आम जनता से सहयोग की अपील

खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने के संभावित प्रयासों के बारे में जारी सामान्य अलर्ट को ध्यान में रखते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आम जनता से चेकिंग और सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को देने का अनुरोध किया है.

नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध- पुलिस

पुलिस का कहना है कि वह नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है कि गणतंत्र दिवस शांति, एकता और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाए.