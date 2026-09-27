जम्मू-कश्मीर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कश्मीरी पंडित प्रवासियों की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है. ये महाठग असली मालिक बन धोखाधड़ी, जालसाजी, गलत पहचान बताने और आपराधिक साजिश का मास्टरमाइंड था. पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद भी एक कश्मीरी पंडित प्रवासी है और उसी ने इस घोटाले को अंजाम देने के लिए कई कश्मीरी पंडितों की नकली पहचान का इस्तेमाल किया.

क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान सोम नाथ कौल (पिता-कैलाश नाथ कौल) के तौर पर हुई है, लेकिन वो कई तरह की पहचान और पतों का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बच रहा था.

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कई महीनों की निगरानी के बाद आया पकड़ में

ये आरोपी अभी जम्मू के जानीपुर में रह रहा था और ये मूल रूप से 22-लोटस टॉवर, बैंगलोर नॉर्थ, कर्नाटक का रहने वाला है. पुलिस ने इस आरोपी को श्रीनगर के सब-जज की अदालत के आदेश के तहत महीनों की निगरानी के बाद गिरफ्तार किया है. इस मामले में कश्मीर के कई जिलों में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की संपत्तियों की खरीद-फरोख्त शामिल थी. इसका खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों में कश्मीरी पंडितों की संपत्ति की फर्जी बिक्री के बारे में शिकायत मिली.

फर्जी समझौतों का इस्तेमाल का खुलासा

धोखाधड़ी करने वालों ने लोगों को लुभाने के लिए पुलवामा के ड्रूसू में स्थित प्रवासियों की 5 कनाल जमीन के अलावा अनंतनाग के बिजबेहारा में खड़े 300 पेड़ों को बेचने के लिए फर्जी समझौतों का इस्तेमाल किया था. आरोपी ने भोले-भाले खरीदारों के सामने खुद को संपत्ति का असली मालिक या अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) धारक बताया और फिर फर्जी बिक्री समझौते तैयार किए. पीड़ितों से उसी दिन भुगतान भी करवा लिया जाता था.

धोखाधड़ी से हासिल किए गए 93 लाख रुपए को दूसरी जगह भेजने के लिए, उन्होंने ट्रांजैक्शन वाले दिन ही एक फर्जी बैंक खाता खोला. इसका मकसद केवल वायर ट्रांसफर करना और अधिकारियों को भनक लगने से पहले पैसे को जल्दी से कहीं और ट्रांसफर करना था.

BNS के तहत मामला दर्ज

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) कश्मीर ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 338, 340 और 61(2) के तहत FIR नंबर 17/2026 दर्ज की और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान, अधिकारियों ने एक पैटर्न देखा कि आरोपी ने कश्मीर क्राइम ब्रांच में दर्ज कई मामलों में एक ही तरह का तरीका अपनाया था.

क्राइम ब्रांच ने सोमनाथ और उसके साथी गुलाम मोहि-उद-दीन डार के खिलाफ कम से कम पांच मामलों का पता लगाया. उन पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री समझौतों के जरिए प्रवासी संपत्तियों से जुड़े धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन से जुड़े फ्रॉड के आरोप थे.

एक मामले में, आरोपी के खिलाफ CrPC की धारा 512 के तहत 'इन एब्सेंटिया' (आरोपी की गैर-मौजूदगी में) चार्जशीट दाखिल की गई, क्योंकि केवल स्थानीय मुस्लिम जमीन दलाल को ही गिरफ्तार किया जा सका, जबकि फर्जी पहचान का इस्तेमाल करने वाले कश्मीरी पंडित धोखेबाज का पता नहीं चल सका.

अलग-अलग पहचान बना करता था धोखाधड़ी

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने कथित तौर पर अलग-अलग पहचान (जैसे सोम नाथ कौल, बृज नाथ भट, मोहन लाल धर और हादी नाथ धर) बताकर लोगों को जमीन खरीदने के लिए उकसाया और जमीन के सौदों के सिलसिले में उनके साथ धोखाधड़ी की. जांच में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप भी सामने आए, जो अन्य आरोपियों की मिलीभगत से की गई थी.

खास बात यह है कि जांच के दौरान, पिछले हफ्ते बडगाम के सैमसन इलाके के ज्वालापोरा निवासी अब्दुल खालिक डार के बेटे गुलाम मोहि-उद-दीन डार को गिरफ्तार किया गया था. वह भी इसी मामले में शामिल पाया गया.

मुख्य आरोपी नाथ कौल गिरफ्तार

सोम नाथ कौल उर्फ बृज नाथ भट उर्फ हादी नाथ धर उर्फ मोहन लाल धर की गिरफ्तारी चल रही जांच का हिस्सा है. आगे की जांच में कथित वित्तीय धोखाधड़ी, जमीन के सौदों और कश्मीर घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पूरा पता लगाया जा रहा है.

हालांकि, जांच एजेंसी की स्पेशल टीम ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए काफी कोशिशों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कई सालों से फरार था, लेकिन कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों की धोखाधड़ी से हुई बिक्री का सही आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है.

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