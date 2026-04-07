कश्मीर से पंजाब तक फैले आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, भारी हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक बड़े अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 16 साल से फरार चल रहा पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरेरा और उसका साथी उस्मान शामिल हैं.

इसके अलावा श्रीनगर से तीन स्थानीय 'ओवर ग्राउंड वर्करों' (OGW) को भी भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ पकड़ा गया है. यह मॉड्यूल पिछले कई सालों से जम्मू-कश्मीर और पंजाब बेल्ट में सक्रिय था.

पंजाब पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी

अधिकारियों के अनुसार, लगातार मिल रही खुफिया जानकारियों और तकनीकी निगरानी के आधार पर 28 मार्च को पंजाब के मालेरकोटला में पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था. इस दौरान दो पाकिस्तानी आतंकवादियों— अबू हुरेरा और उस्मान— को गिरफ्तार किया गया. इनके साथ जमील नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को भी आतंकियों को पनाह देने के आरोप में पकड़ा गया. पूछताछ के लिए आतंकियों को श्रीनगर स्थित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंप दिया गया, जिसके बाद इस पूरे स्थानीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ.

16 साल से भारत में छिपे थे आतंकी

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी लगभग 16 साल पहले भारत में घुसे थे. इस दौरान उन्होंने कश्मीर घाटी में करीब 40 विदेशी आतंकवादियों को हैंडल किया, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षाबलों के हाथों मारे जा चुके हैं. अधिकारियों ने बताया कि लश्कर के नेटवर्क की मदद से विदेशी आतंकी जाली दस्तावेजों और फर्जी पासपोर्ट के सहारे देश के बाहर भी जाने में कामयाब रहे थे.

श्रीनगर से तीन मददगार गिरफ्तार

पाकिस्तानी आतंकियों से पूछताछ के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में छापेमारी कर तीन स्थानीय मददगारों (OGWs) को गिरफ्तार किया:

नकीब अहमद भट (इलेक्ट्रीशियन): श्रीनगर के बटापोरा से गिरफ्तार. इसकी निशानदेही पर 1 AK-47 राइफल, 2 AK मैगजीन, 1 ग्रेनेड और 61 AK राउंड बरामद किए गए.

आदिल राशिद भट: इसके पास से 3 AK-47 राइफलें, 1 कराकोव राइफल, 3 AK मैगजीन, 3 पिस्तौल और 5 हथगोले बरामद हुए.

गुलाम मोहम्मद मीर (उर्फ मामा): आतंकियों को रसद (लॉजिस्टिक्स), भोजन और पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार.

पुलिस ने इस संबंध में ज़कूरा पुलिस स्टेशन में ULA (P) अधिनियम, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है.

19 ठिकानों पर छापेमारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस मॉड्यूल के तार राजस्थान और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों तक जुड़े हुए थे. पुलिस ने इन राज्यों में कुल 19 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. जांच से एक ऐसे गहरे जड़े जमाए हुए लश्कर नेटवर्क का पता चला है, जो आतंकियों के आने-जाने, उन्हें पनाह देने और आर्थिक मदद मुहैया कराने का काम कर रहा था. शुरुआती जांच में यह भी साफ हुआ है कि ये सभी सीमा पार बैठे अपने आकाओं के लगातार संपर्क में थे.

पुलिस इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अभी शाजिया नाम की एक महिला और श्रीनगर के बटवारा निवासी खालिद मलिक की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है.