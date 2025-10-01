जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत का हेडक्वार्टर कुर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के हैदरपोरा के रहमताबाद स्थित प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है. यह दफ्तर और उससे सटा आवासीय घर सैयद अली शाह गिलानी के निधन तक उनके परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था. बडगाम पुलिस के मुताबिक, बुधवार (01 अक्टूबर) सुबह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत घर को कुर्क किया गया.

पुलिस के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में 1 कनाल और 1 मरला ज़मीन (खसरा संख्या 946, खाता संख्या 306) में फैली एक तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के संचालन ऑफिस के रूप में किया जा रहा था.

पर्याप्त सबूत के बाद संपत्ति कुर्क- पुलिस

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई यूएपीए के तहत बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 08/2024 से जुड़ी है. उन्होंने कहा, ''पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और सक्षम प्राधिकारी से इजाजत मिलने के बाद कुर्की की गई. यह कार्रवाई जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है."

प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क

बडगाम के हैदरपोरा में स्थित है तहरीक-ए-हुर्रियत का हेडक्वार्टर

पुलिस ने जिस मुख्यालय को कुर्क किया है वह बिल्डिंग तीन मंजिला है

यूएपीए की धारा 25 के तहत इमारत को किया गया कुर्क

देश की सुरक्षा को खतरा होने पर होती रहेगी कार्रवाई- पुलिस

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ''बडगाम पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी. यह कदम यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति कानून-व्यवस्था को बाधित करने या राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा पैदा करने के लिए बेखौफ होकर काम न करे."