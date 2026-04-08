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अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद कश्मीर घाटी में हर जगह जश्न का माहौल है. लोग अलग-अलग जगहों पर सड़कों पर उतर आए और इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लोगों की 'जीत' बताया. सैकड़ों लोग, खासकर घाटी के शिया-बहुल इलाकों में, सीजफायर का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जमा हो गए. हालांकि, जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन (AJKSA) ने लोगों से जश्न के दौरान संयम बरतने की अपील की क्योंकि वो अभी भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या का शोक मना रहे हैं.

AJKSA ने ट्वीट कर लिखा, 'कश्मीर में ईरान के हालिया घटनाक्रमों का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े जाने की खबरें मिल रही हैं. कृपया याद रखें कि ये दिन शहीद आयतुल्लाह इमाम खामेनेई (RA) के 40वें दिन का शोक काल है. इस शोक के अवसर को देखते हुए, हमें सम्मान बनाए रखना चाहिए, ऐसे जश्न से बचना चाहिए और संयम बरतना चाहिए.' हालांकि, बुधवार सुबह अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर समझौते की घोषणा के बाद बांदीपोरा जिले के कई इलाकों और आस-पास के शिया-बहुल इलाकों में जश्न शुरू हो गया.

लोगों ने सीजफायर को बताया ईरान की 'जीत'

बांदीपोरा जिले के इलाकों में नौगाम, नाजिन, ज़ालपोरा, इंदरकोट, शादीपोरा, त्रिगाम, शतुलपोरा और सरिडागरपोरा शामिल हैं, जहां लोग जश्न मना रहे थे. इस घोषणा से मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं. श्रीनगर शहर के सैदाकदल और ज़दीबल इलाकों के साथ-साथ घाटी के बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपोरा ज़िलों में भी जश्न मनाया गया. ईरान के झंडे लहराते हुए लोगों ने सीजफायर की घोषणा पर खुशी ज़ाहिर की और जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े. उन्होंने जश्न के हिस्से के तौर पर कश्मीरी कहवा भी बांटा. लोगों ने इस सीजफायर को अमेरिका और इजरायल पर ईरान की 'जीत' बताया.

ईरान के समर्थन में लगे नारे

बडगाम जिले के मागम और बडगाम शहर में भी सैकड़ों शिया मुसलमान इस सीजफायर पर अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए अलग-अलग इलाकों में जमा हुए. लोगों को ईरान के झंडे लहराते हुए, ईरान के समर्थन में नारे लगाते हुए और उस पल का जश्न मनाते हुए देखा गया, जिसे कई लोगों ने गर्व का क्षण बताया. जश्न के दौरान पटाखे भी फोड़े गए, जिससे माहौल और भी उत्सवपूर्ण हो गया, क्योंकि युवाओं और बुज़ुर्गों के समूह एकता के साथ एक साथ आए.

लोगों ने एक-दूसरे को दी बधाई

कई प्रतिभागियों ने इस सीजफायर को ईरान के लिए 'जीत' बताया, और कहा कि यह प्रमुख मांगों की स्वीकृति को दर्शाता है और इस क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक कदम है. स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जश्न शांतिपूर्ण रहे और इनसे मध्य-पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों के साथ उनका भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव झलकता है. ये जमावड़े कई घंटों तक जारी रहे, जिसमें लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे और उम्मीद जता रहे थे कि यह संघर्ष-विराम भविष्य में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

सीजफायर पर दिखीं मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस घोषणा पर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें से कई लोगों ने आशा व्यक्त की है कि इससे दीर्घकालिक स्थिरता आ सकती है. बडगाम में शिया समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "यह संघर्ष-विराम ईरान की जीत है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर ला दिया. आज हम इसी जीत का जश्न मना रहे हैं." इससे पहले, ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर चंदा जुटाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. घाटी के लोगों ने ईरान के लोगों की मदद के लिए पैसे और अन्य कीमती सामान दान किए.

गौर हो कि कश्मीर और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं, और कश्मीर को अक्सर 'ईरान-ए-सगीर' (छोटा ईरान) कहा जाता है. इस दारान इलाकों में स्थिति नियंत्रण में रहे इसके लिए घटनाक्रमों पर नज़र रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था.