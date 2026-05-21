जम्मू-कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची 2026 जारी, 72 लाख से ज्यादा वोटर्स हुए दर्ज

जम्मू-कश्मीर राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने पंचायत मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन कर दिया है. इसके साथ ही पंचायत मतदाता सूचियों के वार्षिक संशोधन का काम भी पूरा हो गया. आयोग के मुताबिक इस बार बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 72.24 लाख के पार पहुंच गई है.

आयोग ने बताया कि इस संशोधन प्रक्रिया में 1 अप्रैल 2026 को योग्यता तिथि माना गया था. पूरी प्रक्रिया 27 मार्च 2026 को मसौदा मतदाता सूची जारी होने के साथ शुरू हुई थी और अब दावों, आपत्तियों और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है.

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40 दिन तक चली दावा और आपत्ति प्रक्रिया

राज्य चुनाव आयोग ने 27 मार्च से 5 मई 2026 तक लोगों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया था. इस दौरान मिले सभी आवेदनों की जांच की गई और 14 मई तक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों ने उनका निपटारा कर दिया.

इसके बाद 21 मई 2026 को पंचायत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया. आयोग का कहना है कि यह सूची आगामी पंचायत चुनावों के लिए आधार का काम करेगी.

नए वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा

संशोधन अभियान के दौरान कुल 3,39,384 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए. वहीं मृत्यु, स्थानांतरण, नाम दोहराव और अन्य कारणों से 1,13,344 नाम हटाए गए. इसके अलावा 17,664 मतदाताओं के विवरण में सुधार किया गया, जबकि 31,590 मतदाताओं के नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए गए.

अब अंतिम मतदाता सूची में कुल 72,24,131 मतदाता शामिल हैं. इनमें 36,62,502 पुरुष मतदाता, 35,61,488 महिला मतदाता और 141 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं.

पिछले साल के मुकाबले बढ़े 2.26 लाख मतदाता

आयोग के अनुसार जनवरी 2025 में हुई पिछली संशोधन प्रक्रिया के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में 2,26,040 की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है. जनवरी 2025 की सूची में कुल 69,98,091 मतदाता दर्ज थे. इस बार युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले नागरिकों ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है, जिससे कुल आंकड़ा काफी बढ़ गया.

SEC ने बताया कि संशोधन अवधि के दौरान कुल 5,10,285 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदनों को पंचायत चुनाव बूथ अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा के अंदर जांचकर निपटाया गया.

आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए.

जागरूकता अभियान का मिला फायदा

राज्य चुनाव आयोग ने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर SVEEP अभियान चलाया. इसके तहत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के जरिए लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया.

रेडियो जिंगल, अखबारों में विज्ञापन और राज्य चुनाव आयुक्त की अपील के अलावा जिलों में होर्डिंग्स और मोबाइल जागरूकता वैन भी चलाई गईं. अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों का अच्छा असर देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए.

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युवाओं की भागीदारी की सराहना

राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु ने इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन, पंचायत चुनाव अधिकारियों, EROs, AEROs, PEBOs और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की सराहना की.

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम जनता का भी धन्यवाद किया. खास तौर पर युवाओं की भागीदारी को लेकर आयोग ने खुशी जताई. आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में युवाओं ने पहली बार पंचायत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया, जिससे 3.39 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने में अहम योगदान मिला.