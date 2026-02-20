जम्मू-कश्मीर: 2022 से 32500 से अधिक ड्रग एडिक्ट्स दर्ज, श्रीनगर-जम्मू में सबसे ज्यादा मरीज

जम्मू और कश्मीर में ड्रग्स और नारकोटिक के गलत इस्तेमाल में बढ़ोतरी का संकेत देते हुए सरकार ने कहा कि 2022 से पूरे केंद्र शासित प्रदेश के ड्रग डीडिक्शन सेंटर्स में 32,500 से ज्यादा ड्रग के गलत इस्तेमाल के मामले दर्ज किए गए हैं. सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि मेडिकल मदद लेने वाले ड्रग यूज़र्स में श्रीनगर और जम्मू जिलों से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं.

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने MLAs के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ (ATFs) में कुल 32,517 मरीज रजिस्टर किए गए हैं. आधिकारिक जवाब के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 16,759 और जम्मू डिवीजन में 15,758 मरीज रजिस्टर हुए.

श्रीनगर में सबसे ज्यादा मरीज

कश्मीर में श्रीनगर में सबसे ज्यादा 6,100 मरीज रजिस्टर हुए, उसके बाद अनंतनाग (2,157), कुलगाम (2,075) और बारामूला (1,623) रहे. दूसरे जिलों में बडगाम (1,166), पुलवामा (1,312), बांदीपोरा (817), शोपियां (713), कुपवाड़ा (552) और गंदेरबल (244) शामिल हैं. जम्मू डिवीजन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 2022 से 9,806 रजिस्टर्ड मरीज हैं. दूसरे जिलों में कठुआ (1,529), राजौरी (1,227), उधमपुर (968), रामबन (577), डोडा (566), पुंछ (359), किश्तवाड़ (311), सांबा (292) और रियासी (123) शामिल हैं.

सभी 20 जिलों में OPD सेवा

स्वास्थ्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है. सरकार ने बताया कि कश्मीर डिवीजन के सभी जिलों और जम्मू डिवीजन के नौ जिलों में ATF काम कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में नशा मुक्ति OPD सेवा चल रही है, जबकि सभी नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में IPD सेवा उपलब्ध है.

पुलवामा और सांबा में सुविधाएं

पुलवामा और सांबा जिलों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि इन जिलों में नए ड्रग डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि पुलवामा के त्राल के बजवानी गांव में एक मौजूदा सेंटर चालू है. सांबा में फरवरी 2024 में जिला अस्पताल में बनाई गई सुविधा AIIMS नई दिल्ली के तहत चल रही है, जिसमें मुफ्त डी-एडिक्शन दवाएं और काउंसलिंग शामिल है.