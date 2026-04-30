शोपियां में ‘जम जम कोल्ड स्टोर’ में मरम्मत के दौरान स्टीम बॉयलर फटा, हुई दो इंजीनियरों की मौत

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार (29 अप्रैल) देर शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अग्लर पिंजुरा इलाके में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में स्टीम बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. अधिकारियों के अनुसार यह धमाका फल मंडी में मौजूद ‘जम जम कोल्ड स्टोर’ में उस समय हुआ, जब वहां स्टीम बॉयलर की मरम्मत का काम चल रहा था.

बॉयलर में विस्फोट के चलते चेपट में घायल हुए इंजीनयर

बताया गया कि मरम्मत के दौरान अचानक बॉयलर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आकर तीन इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियां ले जाया गया. घायलों में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सौरभ सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया.

अधिकारियों ने आगे बताया कि अन्य दोनों घायल इंजीनियरों की पहचान राज कुमार और शिव कुमार के रूप में हुई है. इनमें से शिव कुमार की हालत बेहद गंभीर थी और उन्होंने भी देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई. वहीं राज कुमार का इलाज जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

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बॉयलर की मरम्मत में घायल कर रहे थे घायल इंजीनियर

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी घायल इंजीनियर बॉयलर की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया. घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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