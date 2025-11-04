जम्मू-कश्मीर: बर्फ की चादर में ढका गुलमर्ग, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ, अभी और होगी बर्फबारी

दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार (4 नवंबर) को ताजा बर्फबारी हुई है. जिसकी वजह से अफरवत और मेन बाउल एरिया सफेद चादर से ढक गया. बर्फबारी से टूरिस्ट और लोकल लोग दोनों खुश थे, जो ठंडे मौसम का मजा लेते और सर्दियों के खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करते दिखे.

मौसम अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में कश्मीर के ऊंचे इलाकों में और बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले टूरिस्ट और विंटर स्पोर्ट्स पसंद करने वालों का उत्साह और बढ़ जाएगा. मौसम को लेकर भी कई अहम जानकारी साझा की गई है.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम विभाग के डॉ. मुख्तार अहमद ने मंगलवार को बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू और कश्मीर की ओर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि दोपहर बाद मौसम बादल वाला हो जाएगा, जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बारिश होगी.

उन्होंने कहा कि बुधवार (5 नवंबर) तक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकारी ने आगे कहा कि इस दौरान दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है. "जम्मू क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि डोडा और अन्य ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है."

इलाके के जोजिला में भी बर्फबारी की संभावना

वहीं उन्होंने बताया, "जोजिला में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना है," डॉ. मुख्तार ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को उसी हिसाब से प्लान बनाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि "यह सिलसिला कल तक जारी रहेगा और फिर कम हो जाएगा." डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि "इस सिस्टम के असर से कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है."

इस छोटी सी बारिश के बाद, अनुमान है कि 16 और 17 नवंबर के आसपास जम्मू और कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा, और जब यह सिस्टम हट जाएगा तो सुबह ठंडी और दिन ठंडे रहेंगे. विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए स्टैंडर्ड सावधानियां बरतने का सुझाव दिया है, जहां फिसलन वाली सतहों और थोड़े समय के लिए ट्रैफिक जाम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.