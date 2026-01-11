जम्मू में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते लिया गया फैसला

जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का असर जोरदार है, जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जम्मू में स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए गए. आपको बता दें कि सर्दी की छुट्टियों के बाद 12 जनवरी को स्कूल खुलने थे.

बता दें कि जम्मू और कश्मीर में रविवार को भी कड़ाके की सूखी ठंड जारी रही, घाटी में रात का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे बना रहा. साफ आसमान में सर्दियों की हल्की धूप के साथ सूरज निकला. पानी के नल और सड़क के गड्ढों में पानी पूरी तरह जम गया था, जबकि श्रीनगर शहर की डल झील भी कुछ हिस्सों में जम गई थी.

सुबह लोग नलों के चारों ओर छोटी-छोटी आग जलाकर पानी को पिघलाते हुए देखे गए. श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग स्की रिज़ॉर्ट में माइनस 6.2 और पहलगाम में माइनस 7.6 डिग्री सेल्सियस था.

जम्मू में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 4.4, बटोटे में 3, बनिहाल में 7.1 और भद्रवाह में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रहा. जम्मू और कश्मीर, खासकर घाटी के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक ठंडे, सूखे मौसम का अनुमान लगाया है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी कम हो गया है, क्योंकि शनिवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस और जम्मू शहर में 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

सूखे ने बढ़ाई चिंता

वहीं, लगातार सूखे की वजह से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेती, बागवानी और पीने के पानी की जरूरतें जिन सभी जल स्रोतों पर निर्भर हैं, वे 'चिल्लई कलां' कहे जाने वाले 40 दिनों की कड़ाके की ठंड के दौरान भारी बर्फबारी पर निर्भर करते हैं.

30 जनवरी को खत्म होगा चिल्लई कलां

यह अहम 40 दिनों का समय पहले ही आधे से ज़्यादा बीत चुका है, और घाटी के मैदानी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है. चिल्लई कलां 30 जनवरी को खत्म होता है. फरवरी और मार्च में होने वाली बर्फबारी का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि यह जल्दी पिघल जाती है और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों में बारहमासी पानी के जलाशयों को भरने में मदद नहीं करती.

डॉक्टरों का कहना है कि ठंडे, सूखे मौसम के कारण सीने और दिल से जुड़ी बीमारियां फिर से बढ़ रही हैं. सीने और दिल से जुड़ी बीमारियों का इतिहास रखने वाले लोगों को डॉक्टरों ने ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है, और ऐसे कमज़ोर लोगों को सलाह दी गई है कि वे कड़ाके की ठंड की लहर की स्थिति में अपने घरों से बाहर न निकलें.

