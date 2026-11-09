ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीरः रिटायर्ड DSP के बेटे ने सरकारी राइफल से धमकाया; आरोपी डिटेन

जम्मू कश्मीरः रिटायर्ड DSP के बेटे ने सरकारी राइफल से धमकाया; आरोपी डिटेन

श्रीनगर के सदरबल इलाके में विवाद के बाद सरकारी बंदूक दिखाकर पड़ोसी को धमकाने के मामले में पुलिस ने रिटायर्ड डीएसीपी के बेटे को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 09 Nov 2026 09:37 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उस पर आरोप है कि पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान उसने एक पुलिस सुरक्षा अधिकारी (PSO) के सरकारी हथियार को लहराकर लोगों को धमकाया. यह घटना श्रीनगर के सदरबल हजरतबल इलाके में हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक रिटर्न्ड DSP का बेटा है और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

इस मामले को लेकर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सदरबल के रहने वाले हिलाल अहमद मीर ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि रिटर्न्ड डिप्टी SP मोहम्मद यूसुफ बांड के बेटे जुनैद अहमद बांड ने उन्हें डराया-धमकाया है.शिकायत में यह भी कहा गया है कि सदरबल, हजरतबल में हुई घटना के दौरान जुनैद अहमद बांड ने उस PSO का सरकारी हथियार लहराया, जो रिटर्न्ड पुलिस अधिकारी की सुरक्षा में तैनात था.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
J&K और लद्दाख में बढ़ी ठंड, अगले 48 घंटों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
J&K और लद्दाख में बढ़ी ठंड, अगले 48 घंटों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड
जम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड
जम्मू और कश्मीर
J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार
J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार

J&K और लद्दाख में बढ़ी ठंड, अगले 48 घंटों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

पुलिस हिरासत में आरोपी, जांच शुरू

प्रवक्ता ने आगे बताया है कि निगीन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 123/2026 दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रवक्ता ने कहा, "आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. घटना से जुड़ी सभी बातों की बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें सरकारी हथियार का इस्तेमाल और संबंधित PSO की भूमिका भी शामिल है."

पुलिस बोली- जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रवक्ता ने कहा, "श्रीनगर पुलिस आम जनता और मीडिया से अपील करती है कि वे किसी भी तरह के कयास न लगाएं और न ही कोई गलत जानकारी फैलाएं."

'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान

Published at : 09 Nov 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
J&K और लद्दाख में बढ़ी ठंड, अगले 48 घंटों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
J&K और लद्दाख में बढ़ी ठंड, अगले 48 घंटों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड
जम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड
जम्मू और कश्मीर
J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार
J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
इंडिया
दिल्ली-यूपी समेत देश में दिवाली पर कितने हादसे, कितनों की मौत? जानें
दिल्ली-यूपी समेत देश में दिवाली पर कितने हादसे, कितनों की मौत? जानें
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
नौकरी
GAIL Recruitment 2026: लॉ वालों के लिए नौकरी का मौका, GAIL में निकली वैकेंसी
लॉ वालों के लिए नौकरी का मौका, GAIL में निकली वैकेंसी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget