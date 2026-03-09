हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: खामेनेई के मौत पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

Jammu Kashmir News: खामेनेई के मौत पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

Jammu Kashmir News In Hindi: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली स्थित ईरानी कल्चरल सेंटर और ईरान के दूतावास का दौरा कर शोक संवेदना प्रकट की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 Mar 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार (9 फरवरी) को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली स्थित ईरानी कल्चरल सेंटर और ईरान के दूतावास का दौरा कर शोक संवेदना प्रकट की. महबूबा मुफ्ती ने ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद कठिन समय है और इस दुख की घड़ी में वह ईरान की जनता के साथ खड़ी हैं. उन्होंने अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

ईरान में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया

अपने इस दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने केवल शोक व्यक्त ही नहीं किया, बल्कि ईरान में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर वहां अलग-अलग शहरों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. मुफ्ती ने ईरान के राजदूत और अन्य अधिकारियों से बातचीत करते हुए उनसे आग्रह किया कि इन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यदि संभव हो तो उनकी जल्द और सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए छात्रों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल

एक बयान के अनुसार, महबूबा मुफ्ती ने ईरानी अधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल है. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईरान में मौजूद कश्मीरी छात्र सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर उन्हें शीघ्र अपने घर लौटने में मदद मिल सके. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि छात्रों की भलाई और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

मुफ्ती ने इस दौरान ईरान के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की कामना की. उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में मानवीय संवेदना और सहयोग की भावना बेहद महत्वपूर्ण होती है.

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Iran ISRAEL JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: खामेनेई के मौत पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
जम्मू-कश्मीर: खामेनेई के मौत पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
जम्मू और कश्मीर
ईरान और इजरायल युद्ध पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'हवाई बमबारी से सत्ता परिवर्तन...'
ईरान और इजरायल युद्ध पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'हवाई बमबारी से सत्ता परिवर्तन...'
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल
कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल
जम्मू और कश्मीर
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
शिक्षा
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
यूटिलिटी
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget