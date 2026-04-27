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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजमात-ए-इस्लामी से थे दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम के रिश्ते! अब UAPA के तहत हुआ एक्शन

जमात-ए-इस्लामी से थे दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम के रिश्ते! अब UAPA के तहत हुआ एक्शन

Jammu Kashmir News: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शोपियां के इमाम साहिब में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैर कानूनी घोषित कर दिया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 27 Apr 2026 05:18 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शोपियां के इमाम साहिब में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत एक गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया है. इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन से कथित संबंध, वित्तीय अनियमितताएं और संस्था के परिसर के दुरुपयोग की आशंकाएं बताई गई हैं. यह संस्था जमात-ए-इस्लामी के 'फलाह-ए-आम ट्रस्ट' से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है.

यह घोषणा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, अंशुल गर्ग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई. उन्होंने अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया. आदेश के अनुसार-जिसकी एक प्रति ABP News के पास उपलब्ध है-यह कार्रवाई शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत एक डोजियर (सं. CS/Conf-S/JeI/2026/22670-70, दिनांक 24 मार्च, 2026) के आधार पर की गई है.

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गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त थी संस्था

रिकॉर्ड और फाइल में मौजूद सामग्री की जांच करने के बाद, अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संस्था, जो ऊपरी तौर पर एक धार्मिक शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रही थी, "गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से ग्रस्त थी." इन अनियमितताओं में भूमि अधिग्रहण से जुड़े संदिग्ध मामले, सक्षम अधिकारियों के पास अनिवार्य पंजीकरण का अभाव, और वैधानिक निगरानी से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयास शामिल थे.

जमात-ए-इस्लामी के साथ संगठन के थे गुप्त संबंध

आदेश में आगे कहा गया है कि विश्वसनीय इनपुट और साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस संगठन के जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ निरंतर और गुप्त संबंध रहे हैं. जमात-ए-इस्लामी एक प्रतिबंधित और गैर-कानूनी संगठन है, जिसे भारत सरकार ने अधिसूचना S.O. 1145(E, दिनांक 28 फरवरी, 2019 के माध्यम से प्रतिबंधित किया था. 

आदेश में यह आरोप भी लगाया गया है कि इस संस्था पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्तियों का लगातार 'वास्तविक नियंत्रण' (de facto control) बना हुआ है, जिसमें इन व्यक्तियों को संस्था के प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर नियुक्त करना भी शामिल है.

अधिकारियों ने वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की कमी, संस्थागत कोष के संदिग्ध प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण संरचनाओं में किए गए बदलावों पर भी चिंता व्यक्त की है. इन बातों से संस्था के कोष के गलत इस्तेमाल और उसे अन्यत्र मोड़ने (diversion) की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं.

कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल था वाताराण

इसके अतिरिक्त, आदेश में उद्धृत रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि समय के साथ इस संस्था ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो कट्टरपंथ (radicalisation) को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल था. रिपोर्ट्स के अनुसार, संस्था के कई पूर्व छात्र कथित तौर पर उग्रवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्यों में लिप्त पाए गए हैं. 

न्यूज एजेंसी कश्मीर डॉट कॉम के अनुसार, आदेश में कहा गया है, “सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्हें खुफिया इनपुट और ज़मीनी जांच से भी समर्थन मिला है, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि इस जगह का इस्तेमाल किसी गैर-कानूनी संगठन के मकसद से किया जा रहा है.”

संस्था से मांगा गया था गैर कानून घोषित करने का जवाब

प्रशासन ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है. संस्था के चेयरमैन को एक 'कारण बताओ नोटिस' (नोटिस संख्या Div.Com/RA-7875301/2026, तारीख 31 मार्च, 2026) जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उनकी संस्था को गैर-कानूनी क्यों घोषित न किया जाए.

चेयरमैन ने इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसके बाद SSP शोपियां से इस मामले पर उनकी राय मांगी गई (पत्र संख्या CS/Conf-S/JeI/2026/17900-03, तारीख 21 अप्रैल, 2026 के माध्यम से).

हालांकि, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये आपत्तियां “गलतफहमी पर आधारित, तथ्यों के लिहाज़ से कमज़ोर और कानूनी तौर पर बेबुनियाद” थीं. आदेश में यह भी कहा गया है कि ये कार्रवाई एहतियाती (रोकथाम के मकसद से) प्रकृति की है और इसका उद्देश्य संस्था की जगह का गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकना है; इसलिए, इसमें आपराधिक मुकदमों की तरह “हर तरह के संदेह से परे” (beyond reasonable doubt) सबूतों की ज़रूरत नहीं होती.

संस्था ने गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नहीं उठाए जरूरी कदम

आदेश में आगे कहा गया है कि संस्था का यह दावा कि वह निर्दोष है और इन गतिविधियों में शामिल नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सका. उपलब्ध सबूतों से यह पता चला कि संस्था को इन गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उसने अपनी जगह का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए.

संस्था को एक गैर-कानूनी किया गया घोषित

UAPA की धारा 8(1) का इस्तेमाल करते हुए, डिविज़नल कमिश्नर ने औपचारिक रूप से इस संस्था को एक गैर-कानूनी संस्था/स्थान घोषित कर दिया है. इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, संबंधित अधिकारी संस्था के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकेंगे, जिसमें संस्था की जगह को सील करना और उसके वित्तीय खातों/संपत्तियों को ज़ब्त करना शामिल है.

11 छात्रों के देश-विरोधी गतिविधि में शामिल होने के मिले सबूत

सूत्रों ने ABP न्यूज को बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है, जिसमें उसकी संपत्ति को जब्त करना भी शामिल हो सकता है. बताया जा रहा है कि इस संस्था में सैकड़ों छात्र नामांकित थे, और अब तक की जांच में कम से कम 11 छात्रों के देश-विरोधी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं.

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Published at : 27 Apr 2026 05:18 PM (IST)
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