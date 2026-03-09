सैलानियों के लिए खुशखबरी, कश्मीर में वसंत जल्दी आने का संकेत, घाटी में खिल रहे बादाम के पेड़

कश्मीर घाटी में बादाम के पेड़ जल्दी खिल रहे हैं क्योंकि फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में घाटी में बहुत ज्यादा तापमान रहता है. ऐतिहासिक बादामवारी गार्डन में बादाम, खुबानी, आड़ू और बेर के पेड़ों के साथ-साथ सेब और नाशपाती के पेड़ भी पूरी तरह खिले हुए हैं, जो कश्मीर में वसंत के जल्दी आने का संकेत है.

बादामवारी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक ऐतिहासिक 300-कनाल (लगभग 20 एकड़) का बगीचा है, जो वसंत की शुरुआत (मार्च-अप्रैल) में बादाम के फूलों से सबसे पहले खिलने के लिए मशहूर है. हरि पर्वत किले के नीचे स्थित, यह सर्दियों के खत्म होने का एक शांत, फोटोजेनिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव देता है.

पेड़ों के फूलों का जल्दी खिलना कश्मीर के लोगों के लिए वरदान और अभिशाप

इन जरूरी बागवानी पेड़ों के फूलों का जल्दी खिलना कश्मीर के लोगों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों रहा है. डिपार्टमेंट ने गार्डन में मौसमी फूल खिलने के साथ ही विज़िटर्स के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की है. बागवानों को डर है कि जल्दी फूल खिलने और खराब मौसम - चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो या बर्फबारी - से फसल को बहुत नुकसान होगा.

जल्दी फूल खिलने से टूरिज्म इंडस्ट्री खुश

लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री इन पेड़ों पर जल्दी फूल खिलने से खुश है, जिससे टूरिस्ट घाटी में जल्दी आ रहे हैं. बादामवारी बाग में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं - यह ऐतिहासिक बादाम का बाग़ है जो आसमानी फूलों से मंत्रमुग्ध हो गया है, जिससे अधिकारियों ने जल्दी "स्प्रिंग फ़ेस्टिवल" मनाने की योजना बनाई है.

सैलानियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पूरे बगीचे में लगाए पेड़

फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर मथोरा मासूम ने कहा, "जब भी कश्मीर में बसंत शुरू होता है, तो सबसे पहले बादामवारी का ख्याल आता है. यहाँ बादाम के फूल इस बात का पहला संकेत होते हैं कि बसंत आ गया है." मासूम ने कहा कि डिपार्टमेंट ने विजिटर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पूरे बगीचे में पेड़ लगाए हैं, रास्ते बनाए हैं और सजावटी गमले लगाए हैं.

डिपार्टमेंट ने बसंत के मौसम में बगीचे में रंग भरने के लिए कई तरह के मौसमी फूल लगाए हैं. विजिटर खिले हुए बादाम के पेड़ों के साथ डैफ़ोडिल, पैंसी और ट्यूलिप जैसे फूल देख सकते हैं. डिपार्टमेंट हर साल होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, जिसे बादामवारी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं.

गार्डन में लगाए गए लगभग 300 नए बादाम के पेड़

अधिकारी के मुताबिक, गार्डन में लगभग 300 नए बादाम के पेड़ लगाए गए हैं ताकि उन जगहों को भरा जा सके जहां पेड़ नहीं थे. उन्होंने कहा कि पार्क के अंदर फव्वारे और पानी के फीचर भी ठीक किए गए हैं ताकि इसका लुक बेहतर हो सके. मासूम ने कहा कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने जम्मू और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्टॉल लगाए हैं जहां कारीगर फेस्टिवल के दौरान पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स दिखाएंगे.

उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड पौधे उगाने वालों को पौधे, प्लांटर और गमले वाले पौधे बेचने के लिए स्टॉल भी दिए जाएंगे ताकि विजिटर स्प्रिंग के फूलों का आनंद लेने के साथ-साथ पौधे भी घर ले जा सकें.

सैलानियों ने साझा किया अनुभव

महाराष्ट्र से आए एक टूरिस्ट विनय ने कहा, ''यहां बहुत खूबसूरत है. कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है, और हर मौसम का अपना अलग आकर्षण होता है. यहां आना लगभग स्वर्ग में घूमने जैसा लगता है. मैं इस गार्डन को खुद अनुभव करके बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूं, बहुत से लोग इसे सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाते हैं लेकिन इसे इस तरह देखना मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है.

टूरिस्ट का कहना है कि “यह बहुत सुंदर गार्डन है. यह बादामवारी की मेरी पहली विज़िट है, और मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है. हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे थे, लेकिन असल में, यह कहीं ज़्यादा सुंदर दिखता है. कश्मीर की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है. सभी को कश्मीर घाटी घूमनी चाहिए.”

एक और टूरिस्ट देवयानी ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने गार्डन खोल दिया है और फेस्टिवल के दौरान इस ऐतिहासिक गार्डन की सुंदरता, खुशबू और नई रौनक का अनुभव करने के लिए सभी को बादामवारी आने के लिए इनवाइट कर रहा है.