J&K: अफजल गुरु के रिश्तेदार की प्रॉपर्टी जमीदोंज, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

जम्मू कश्मीर के बारामूला में जिला प्रशासन ने संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु के परिवार से जुड़ी एक प्रॉपर्टी को जंमीदोज कर दिया है. यह प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के परिवार की थी, जो 9 फरवरी 2013 को गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से वहां रह रही है.

सख्त सरकारी निगरानी में, एक मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला में गुलनार पार्क के पास शेड और दूसरी बाहरी संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की देखरेख की.

'अवैध रूप से बनाई गई थी प्रॉपर्टी'

इस कार्रवाई का मुख्य फोकस 'डेयरी फार्म' नाम की एक खास प्रॉपर्टी पर था, जिसमें मुख्य घर के आस-पास बने शेड और दूसरी बाहरी संरचनाएं शामिल थीं. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ये प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनाई गई थीं और सरकारी बाढ़-संभावित जमीन पर स्थित थीं.

'जारी रहेंगी ऐसी कार्रवाई'

अधिकारियों ने पुष्टि की कि अवैध कब्जों को गिराने के लिए भारी मशीनरी लाने से पहले ही वहां रहने वालों को औपचारिक बेदखली नोटिस दिए जा चुके थे. अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान इलाके में सरकारी और बाढ़-संभावित जमीन से अवैध कब्जे हटाने की चल रही कोशिशों का हिस्सा है और आने वाले दिनों में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी.

'कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ एक्शन'

उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया गया और सुरक्षाबलों ने भी इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित की ताकि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके.