जम्मू कश्मीर सरकार के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बड़गांव में बनाने के फैसले पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आना तय है. काफी समय से इस लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में बनाने की मांग पर अड़ी भाजपा ने आज कहा है कि जम्मू ने जब भी अपनी मांगें उठाईं, तो उसे अपने जायज अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

जम्मू कश्मीर सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर घाटी के बड़गांव में बनाने का फैसला किया है जबकि इसका एक सैटेलाइट कैंपस जम्मू में रहेगा. वर्षों से "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इन जम्मू" का नारा देने वाली भाजपा ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है.

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'जम्मू को अपने उचित हिस्से के लिए अन्याय का करना पड़ा है सामना'

भारतीय जनता पार्टी के जम्मू उत्तर के विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि जम्मू को कई वर्षों से अपने उचित हिस्से के मामले में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर की अधिकांश सरकारों का नेतृत्व कश्मीर-आधारित क्षेत्रीय दलों ने किया है. उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू ने अपनी मांगें उठाईं, तो उसे अपने जायज अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

शाम लाल शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' (राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय) की स्थापना का स्वागत किया था, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर बार-बार यह मुद्दा उठाया कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले जम्मू और कश्मीर, दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु और आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए. दोनों क्षेत्रों में एम्स (AIIMS) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये संस्थान दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्थापित किए गए थे.

'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में सरकार को निष्पक्ष लेना चाहिए निर्णय'

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मामला जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार को एक निष्पक्ष और संतुलित निर्णय लेना चाहिए था. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली सरकारों द्वारा की गई गलतियों को नहीं दोहराएंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में एकजुट होकर यह मुद्दा उठाया है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे सड़कों से लेकर विधानसभा तक जम्मू के अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे. उधमपुर के विधायक आर.एस. पठानिया ने कहा कि सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुख्यालय श्रीनगर में रखने और जम्मू में केवल एक परिसर (कैंपस) देने का आदेश जारी किया है. उन्होंने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू को केवल एक परिसर देने के बजाय, एक स्वतंत्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी जानी चाहिए थी.

'बीजेपी जम्मू के साथ असमान्य व्यवहार के खिलाफ'

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी भी कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का विरोध नहीं किया, बल्कि वह जम्मू के साथ किए गए असमान व्यवहार के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में एक से अधिक लॉ यूनिवर्सिटी हैं, और जम्मू को भी कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए. उन्होंने सरकार के इस फैसले को अनुचित बताया और आरोप लगाया कि कई वर्षों से शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता रहा है.

इस संदर्भ में, उन्होंने कश्मीर में कश्मीर विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, SKIMS, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू को लंबे संघर्ष के बाद, काफी देर से ऐसे संस्थान मिले. उन्होंने आगे कहा कि जम्मू को शैक्षणिक स्वतंत्रता, समान अवसर, सम्मान और न्याय की आवश्यकता है.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जगह चयन पर बीजेपी ने उठाए सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जगह तय करने से पहले कोई उचित और निष्पक्ष अध्ययन किया था, और दावा किया कि ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू की हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा पूरे देश से छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक उपयुक्त माहौल है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच अनावश्यक भ्रम और मतभेद पैदा कर दिए हैं, और उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने दोहराया कि जब तक जम्मू को उसके जायज अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक भाजपा सड़कों से लेकर संसद और विधानसभा तक अपना संघर्ष जारी रखेगी.

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