जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की मांग तेज हो गई है, इसी मांग को लेकर मंगलवार को जब जम्मू में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब भाजपा के सभी विधायक अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए. सभी भाजपा विधायक हाथों में पोस्टर लेकर यह मांग कर रहे थे कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द स्थापित किया जाए.

भारतीय जनता पार्टी के संवाद से विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा की जम्मू के छात्र जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि वह कश्मीर के खिलाफ नहीं है बल्कि वह सिर्फ यह मांग कर रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में भी बनाया जाए.

'जम्मू में भी होनी चाहिये लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना'

इससे पहले बीजेपी कई मौकों पर यह बात कह चुकी है कि कश्मीर के साथ-साथ जम्मू में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए. बीजेपी के विधायक और कानून में ग्रेजुएट बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि बीजेपी जम्मू में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि न केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि मौसम और रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर से बेहतर है.

विधायक खुर्शीद हुसैन ने बीजेपी पर साधा निशाना

विधानसभा में बोलते हुए विधायक खुर्शीद हुसैन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छात्र विरोधी है. उन्होंने कहा कि यह वह पार्टी है जो आज जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर रही है लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल एक्सीलेंस बंद होने पर जश्न मनाया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक के मांगे सिर्फ मीडिया में फोटो छापने के लिए करते हैं. इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर जम्मू बना कश्मीर करने का आरोप लगाते हुए कहा था की जो लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तक नहीं पता.

'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर छात्र कर रहे प्रदर्शन'

गौरतलब है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर जम्मू में छात्र पिछले करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कानून की पढ़ाई कराई जाती है जबकि जम्मू में मात्र जम्मू यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी संस्था है जहां कानून की पढ़ाई होती है और ऐसे में जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है.