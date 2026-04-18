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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअप्रैल महीने में कश्मीर में लौटा सर्दियों जैसा मौसम! बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, अलर्ट जारी

अप्रैल महीने में कश्मीर में लौटा सर्दियों जैसा मौसम! बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, अलर्ट जारी

Kashmir Snowfall News: अप्रैल में कश्मीर में अचानक लौटी सर्दियों जैसी ठंड ने हालात बदल दिए हैं. ताजी बर्फबारी और लगातार बारिश से तापमान गिर गया, कई अहम सड़कें बंद हो गईं और जनजीवन प्रभावित हुआ.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 18 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में अप्रैल के महीने में एक बार फिर सर्दियों जैसा मौसम लौट आया है. बीते 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इस अचानक बदले मौसम ने तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है.

दो दिन रह सकता है खराब मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रहेगा. विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि कई जगहों पर आसमान बादलों से ढका रहेगा और बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने की भी संभावना है. हालांकि 20 अप्रैल के बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद जताई गई है.

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गुलमर्ग में ताज़ी बर्फ से पर्यटक खुश

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताज़ी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. गोंडोला फेज़-1 और 2 के कोंगडोरी और अफरवत इलाकों में मौजूद पर्यटक इस अचानक हुए बदलाव से हैरान भी हैं और खुश भी. जहां देश के बाकी हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कश्मीर में बर्फबारी ने मौसम को ठंडा और सुहावना बना दिया है. पर्यटक इस अप्रैल स्नोफॉल को एक अनोखा अनुभव बता रहे हैं.

मौसम विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 18 और 19 अप्रैल को खेती-बाड़ी का काम फिलहाल रोक दिया जाए. खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है.

बर्फबारी से कई अहम सड़कें बंद

भारी बर्फबारी का असर सड़क यातायात पर भी पड़ा है. कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा, श्रीनगर-गुरेज मार्ग का राजदान दर्रा और सिंथन टॉप बर्फ से ढक गए हैं. इस कारण अनंतनाग-किश्तवाड़ सड़क को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. ये सड़कें लद्दाख, गुरेज, किश्तवाड़ और डोडा जैसे इलाकों के लिए जीवनरेखा मानी जाती हैं.

उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा-गुरेज मार्ग पर हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए, जहां भारी बर्फबारी के कारण करीब 50 वाहन फंस गए. स्थिति को देखते हुए बॉर्डर रोड्स आर्गेनाईजेशन (BRO) और बांदीपोरा पुलिस ने मिलकर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

टीमों ने तुरंत बर्फ हटाने का काम शुरू किया और सभी वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. फिलहाल 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा-गुरेज सड़क अब भी बंद है और इसे खोलने के लिए लगातार काम जारी है.

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मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी

BEACON और अन्य एजेंसियों ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनें तैनात की हैं. अधिकारियों का कहना है कि रास्तों को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके.

मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 अप्रैल तक मौसम सामान्य रूप से सूखा रहेगा. वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में दोपहर के समय हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर रहने की उम्मीद है.

अप्रैल में लौटी इस ठंड ने कश्मीर को एक बार फिर सर्दियों जैसा बना दिया है. जिससे जहां पर्यटक खुश हैं, वहीं आम लोगों और किसानों के लिए यह चिंता का कारण भी बन गया है.

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Published at : 18 Apr 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS SNOWFALL
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