जम्मू-कश्मीर पहुंचा मानसून: अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा

जम्मू-कश्मीर में दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने एक दिन की देरी से दस्तक दी है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून 30 जून की सामान्य तारीख के बजाय 1 जुलाई 2026 को पूरे प्रदेश को कवर करते हुए पहुंच गया है.

मानसून की दस्तक के साथ कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. जम्मू के सांबा में 62.5 मिमी, जम्मू में 35.8 मिमी, कठुआ में 23.8 मिमी और राजौरी में 19.6 मिमी बारिश हुई. लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां शुरू हो गई हैं.

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1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों (1 से 4 जुलाई) के लिए चेतावनी जारी की है. इस दौरान प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.

5 से 8 जुलाई तक गर्मी-उमस के साथ बारिश

5 से 8 जुलाई के बीच ज्यादातर जगहों पर गर्मी और उमस बनी रहेगी. फिर भी जम्मू डिवीजन की कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है.

भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से जम्मू डिवीजन, पीर पंजाल रेंज, चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने का खतरा बढ़ गया है. निचले इलाकों में पानी भराव भी हो सकता है.

लोगों और यात्रियों को सलाह

मौसम विभाग ने नालों, धाराओं और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है. यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को ट्रैफिक अपडेट चेक करके ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. यह मानसून की देरी से हुई शुरुआत के बावजूद अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे कृषि कार्यों को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन को भूस्खलन और बाढ़ जैसे संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.

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