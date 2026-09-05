Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कशमीर: मेडिकल इंटर्न की हड़ताल जारी, 7 सितंबर से भूख हड़ताल

जम्मू-कशमीर: मेडिकल इंटर्न की हड़ताल जारी, 7 सितंबर से भूख हड़ताल

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न की मानदेय बढ़ाने की मांग लगातार पांचवे दिन भी जारी रही. डेढ़ घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू से बातचीत बेनतीजा रही. अब भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Sep 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में हड़ताल कर रहे मेडिकल इंटर्न और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसका मतलब है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चल रही मेडिकल हड़ताल जारी रहेगी. मेडिकल इंटर्न ने चेतावनी दी है कि अगर रविवार तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया तो वे सोमवार 7 सितंबर से J&K के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करके अपना विरोध और तेज कर देंगे.

आज अपने आंदोलन के पांचवें दिन, जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न ने स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू के साथ लंबी बैठक के बावजूद हड़ताल जारी रखने का फैसला किया. स्टाइपेंड बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर नहीं हो सके.

यह भी पढ़ें: गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM उमर अब्दुल्ला, इस मुद्दे पर हुई बात

डेढ़ घंटे चली बातचीत बेनतीजा 

लगभग 90 मिनट तक चली यह बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि इंटर्न ने मौखिक आश्वासन मानने से इनकार कर दिया और आंदोलन खत्म करने से पहले लिखित आदेश की मांग की. आंदोलनकारी इंटर्न के प्रतिनिधि डॉ. ज़मीन जावेद ने बैठक के बाद कहा, "आज हमारी मंत्री सकीना इट्टू के साथ बातचीत हुई. यह डेढ़ घंटे तक चली. उन्होंने कहा कि वह एक महीने के भीतर इस पर काम करेंगी. लेकिन कुछ बातों पर हमारी असहमति थी." उन्होंने आगे कहा, "हड़ताल जारी रहेगी. हमने इसे वापस नहीं लिया है. हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है."

मानदेय बढ़ाने की मांग 

इंटर्न अपने मासिक स्टाइपेंड को 2,300 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, यह मांग तीन साल से लंबित है. डॉ. जावेद ने कहा कि 2023 में फाइल आगे बढ़ाए जाने के बावजूद यह वित्त विभाग के पास अटकी हुई थी और इंटर्न का मौखिक वादों से भरोसा उठ गया है. उन्होंने कहा, "जब तक हमें तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला लिखित आदेश नहीं मिल जाता, हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे. हमने मंत्री इट्टू से भी यही बात कही."

उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला लेने से पहले प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेश के सभी 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपने साथियों से सलाह-मशविरा करेंगे. डॉ. जावेद ने कहा, "J&K में 11 मेडिकल कॉलेज हैं. हमें उनसे बात करनी है. इसीलिए हमने आगे की बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं."

माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इंटर्न को मामले में दखल देने का भरोसा दिलाया है और मसले को सुलझाने के लिए एक महीने का समय मांगा है. हालांकि, बिना किसी लिखित आश्वासन के, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने साफ़ कर दिया कि वे सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए इंतज़ार करेंगे.

यह भी पढ़ें: कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग

Published at : 05 Sep 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM उमर अब्दुल्ला, इस मुद्दे पर हुई बात
गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM उमर अब्दुल्ला, इस मुद्दे पर हुई बात
जम्मू और कश्मीर
जम्मू के पॉश इलाके का ट्रांसफार्मर ही ले उड़े चोर, पुलिस पर उठे सवाल
जम्मू के पॉश इलाके का ट्रांसफार्मर ही ले उड़े चोर, पुलिस पर उठे सवाल
जम्मू और कश्मीर
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
J&K में ULC की कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन धमकी, आवासों पर सुरक्षा बढ़ी
J&K में ULC की कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन धमकी, आवासों पर सुरक्षा बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
बिहार
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
ट्रेंडिंग
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget