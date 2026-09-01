Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश

कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक की. उन्होंने आतंकवादियों और उनके मददगारों को कड़ी चेतावनी देते हुए सुरक्षाबलों को आतंकियों के सफाए की पूरी छूट दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Sep 2026 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार (1 सितंबर) को श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कई एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद-विरोधी अभियानों को तेज करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

इस अहम बैठक में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), खुफिया विभागों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूदा सुरक्षा हालात, सुरक्षा बलों की तैयारियों और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की गई.

आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की पूरी छूट

उपराज्यपाल सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (सख्त कार्रवाई) की नीति को दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सहयोगी सुरक्षा बलों को आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पूरी छूट दी गई है.

J&K: दूसरे दिन भी जारी है मेडिकल इंटर्न की हड़ताल, मरीज परेशान

उपराज्यपाल की कड़ी चेतावनी

उपराज्यपाल ने 'ओवरग्राउंड इकोसिस्टम' (आतंकवाद को अंदरूनी मदद देने वाले नेटवर्क) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से मदद, उकसावा या फंडिंग करेंगे, उन्हें कानून के तहत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. अलग-अलग विभागों के कमांड अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपसी तालमेल के साथ काम करें और रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाएं ताकि घुसपैठ या गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सके.

सख्त कार्रवाई करने के दिए स्पष्ट निर्देश

हाल ही में कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकियां मिलने की घटनाओं को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए जो साइबरस्पेस और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने, झूठी बातें प्रचारित करने या चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होगी कांग्रेस? तारिक कर्रा को हाईकमान ने लगाई फटकार

Published at : 01 Sep 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
जम्मू और कश्मीर
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन
पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन
जम्मू और कश्मीर
उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होगी कांग्रेस? तारिक कर्रा को हाईकमान ने लगाई फटकार
उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होगी कांग्रेस? तारिक कर्रा को हाईकमान ने लगाई फटकार
Advertisement

वीडियोज

पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
3600 प्लॉटों की लॉटरी जल्द, CM Yogi का ऑफर
मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई का संकट क्यों? अर्थशास्त्री का खुलासा!
मकान-दुकान सब तबाह...मलबे में दबी जिंदगियों का दर्द
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
विश्व
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget