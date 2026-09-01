कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार (1 सितंबर) को श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कई एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद-विरोधी अभियानों को तेज करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

इस अहम बैठक में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), खुफिया विभागों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूदा सुरक्षा हालात, सुरक्षा बलों की तैयारियों और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की गई.

आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की पूरी छूट

उपराज्यपाल सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (सख्त कार्रवाई) की नीति को दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सहयोगी सुरक्षा बलों को आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पूरी छूट दी गई है.

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उपराज्यपाल की कड़ी चेतावनी

उपराज्यपाल ने 'ओवरग्राउंड इकोसिस्टम' (आतंकवाद को अंदरूनी मदद देने वाले नेटवर्क) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से मदद, उकसावा या फंडिंग करेंगे, उन्हें कानून के तहत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. अलग-अलग विभागों के कमांड अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपसी तालमेल के साथ काम करें और रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाएं ताकि घुसपैठ या गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सके.

सख्त कार्रवाई करने के दिए स्पष्ट निर्देश

हाल ही में कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकियां मिलने की घटनाओं को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए जो साइबरस्पेस और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने, झूठी बातें प्रचारित करने या चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं.

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