जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार (28 सितंबर) को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पास किया. इस दौरान विपक्षी पार्टी BJP ने सदन से वॉकआउट किया. यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया था. हालांकि, इसे टाल दिया गया था क्योंकि कई सदस्य इस मुद्दे पर बोलना चाहते थे.

विपक्षी बीजेपी ने शुक्रवार और सोमवार दोनों दिन प्रस्ताव का विरोध किया. पार्टी के सदस्यों ने सदन के बीचों-बीच (वेल में) आकर हंगामा किया, कामकाज से जुड़े कागज़ फाड़े और नकली कार्यवाही (मॉक प्रोसीडिंग्स) की.

प्रस्ताव में कहा गया, "इस सदन द्वारा 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को पास किए गए प्रस्तावों के अलावा, सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग करता है और यह तय करता है कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाए."

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फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली NC सरकार ने 26 जून 2000 को 9 अगस्त 1953 से पहले जैसी ज़्यादा स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था. 6 नवंबर 2024 को सदन ने विशेष दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पास किया था.

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) समेत कई सदस्यों ने प्रस्ताव में संशोधन (अमेंडमेंट) पेश किए थे. कई सदस्यों की मांग थी कि प्रस्ताव में विशेष दर्जा बहाल करने की भी मांग की जाए.

हालांकि, बहस के दौरान जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदस्यों से अपने संशोधन वापस लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि "वे (BJP की) इस चाल में फंस गए और संशोधन पेश कर दिए".

अब्दुल्ला ने कहा, "यह सदन पहले ही दो बार विशेष दर्जे के लिए प्रस्ताव पास कर चुका है - एक बार (पूर्व CM) फारूक अब्दुल्ला के समय में और दूसरी बार 2024 में इस सरकार के बनने के तुरंत बाद. विशेष दर्जा एक ऐसा प्रावधान है जो दूसरे राज्यों के पास नहीं है. हमने केंद्र से उन विशेष प्रावधानों को बहाल करने के लिए कहा है जो हमारे पास 2019 से पहले थे. इसलिए, मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे उन संशोधनों पर ज़ोर न दें जिनसे BJP को इसका विरोध करने का बहाना मिल जाए."

CM की अपील के बाद, स्पीकर ने सदस्यों से पूछा कि क्या वे संशोधनों पर जोर नहीं देना चाहते हैं, जिस पर सभी आठ MLA सहमत हो गए. इसके बाद स्पीकर ने प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा, जबकि बीजेपी सदस्य अपना विरोध जारी रखे हुए थे.

बीजेपी के वॉकआउट के बीच यह प्रस्ताव 'वॉयस वोट' (मौखिक मतदान) से पास हो गया. बीजेपी ने कहा कि प्रस्ताव में स्वायत्तता और विशेष दर्जे का जिक्र संविधान का अपमान है और वह सदन में इस पर चर्चा या इसे पास नहीं होने देगी.