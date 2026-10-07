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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K सरकार का बड़ा फैसला, जजों की रिटायरमेंट उम्र अब 62 साल हुई

J&K सरकार का बड़ा फैसला, जजों की रिटायरमेंट उम्र अब 62 साल हुई

जम्मू-कश्मीर में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है. फैसला 31 मार्च 2026 से लागू होगा. यह सेवा विस्तार फिटनेस, योग्यता और प्रदर्शन के आकलन पर निर्भर रहेगा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है. यह फैसला 31 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा. हालांकि, 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर अधिकारी को स्वत: दो साल का विस्तार नहीं मिलेगा. इसके लिए उनकी फिटनेस, योग्यता, उपयुक्तता, कामकाज और आगे सेवा की जरूरत का आकलन किया जाएगा. कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया गया है.

'ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित हाई कोर्ट से सलाह लेकर न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 61 या 62 साल करने पर फैसला लेने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि योग्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती आसान नहीं है और अनुभवी जजों को बनाए रखने से न्यायिक कामकाज में मदद मिल सकती है.

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हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बैठक में बनी सहमति

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया हुई. रजिस्ट्रार जनरल ने 30 जुलाई और 12 अगस्त 2026 को सरकार को जानकारी दी. 10 अगस्त को हुई फुल कोर्ट बैठक में 60 साल के बाद फिट और योग्य पाए जाने वाले न्यायिक अधिकारियों की सेवा 62 साल तक बढ़ाने की सिफारिश की गई.

कैबिनेट ने 22 सितंबर को प्रस्ताव को मंजूरी दी

वित्त विभाग ने 9 सितंबर 2026 को प्रस्ताव पर सहमति दी. इसके बाद जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद ने 22 सितंबर को फैसले नंबर 146/12/2026 के जरिए इसे मंजूरी दी. अब उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के तहत रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है. संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव हाई कोर्ट से सलाह के बाद किए जाएंगे.

फैसले पर उठे सवाल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया हवाला

रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और नागरिक समूहों की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं. आलोचकों का तर्क है कि जब आम सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल है, तो न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों की गई.

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इससे न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है. वहीं सरकार का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया कदम है. कोर्ट ने न्यायपालिका को स्वतंत्र कैडर बताते हुए अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है.

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Published at : 07 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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Shrinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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