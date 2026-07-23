खतरे की घंटी! जम्मू में सभी नदियां उफान पर, पुलिस रस्सी बांधकर सील कर रही किनारे

जम्मू संभाग में शनिवार से हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे प्रशासन और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं.

जम्मू की महत्वपूर्ण चेनाब नदी समेत अन्य नदियों के किनारों को पुलिस ने सुरक्षा कानून के तहत सील कर दिया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें इन इलाकों में गश्त कर रही हैं और लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील कर रही हैं.

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सेल्फी और वीडियो बनाने का शौक बन सकता है जानलेवा

पुलिस ने लोगों से खास अपील की है कि नदियों के किनारे जाना, वहां वीडियो बनाना या सेल्फी लेना पूरी तरह से बंद करें. पुलिस का कहना है कि यह शौक कई बार लोगों की जान ले चुका है. नदियों के किनारों पर रस्सियां बांधकर इलाकों को सील कर दिया गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लगातार जागरूकता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है.

तवी पुल पर भीड़ और पार्किंग पर रोक, एसडीआरएफ अलर्ट

जम्मू में तवी पुल पर अनावश्यक भीड़ जुटने और वाहन खड़े करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें पुल पर गश्त कर रही हैं और बिना वजह लोगों को खड़े होने नहीं दे रही हैं. प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार रखी है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों, नालों और पुलों के आसपास न जाएं. बच्चों पर खास नजर रखें. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह भी दी है.

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