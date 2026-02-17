हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जम्मू कश्मीर: 'सिर्फ पैसे रखना UAPA का अपराध नहीं', 21 वर्षीय महिला को HC से जमानत, लश्कर लिंक का था आरोप

जम्मू कश्मीर: 'सिर्फ पैसे रखना UAPA का अपराध नहीं', 21 वर्षीय महिला को HC से जमानत, लश्कर लिंक का था आरोप

Jammu Kashmir High Court: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने UAPA मामले में 21वर्षीय शबनम अख्तर को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि केवल नकदी बरामद होने से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का इरादा साबित नहीं होता.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 21 वर्षीय युवती को जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपी के पास से नकदी बरामद होना यह साबित नहीं करता कि उसका इरादा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था.

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत (NIA कोर्ट) के जुलाई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें युवती की जमानत याचिका खारिज की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

रियासी जिले की माहौर तहसील निवासी शबनम अख्तर 15 सितंबर, 2022 से जेल में बंद थी. पुलिस का आरोप था कि शबनम का पति ज़फ़र इक़बाल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ज़फ़र को पाकिस्तान स्थित हैंडलर से हथियार और फंड मिला था. पुलिस ने दावे के मुताबिक, शबनम के पास से 1.81 लाख रुपये बरामद किए थे, जिसमें से 1 लाख रुपये उसने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा लिए थे. उस पर आतंकी संगठन को सहयोग देने के आरोप में UAPA की धारा 13, 38 और 40 लगाई गई थी.

'शादी को हुआ था महज एक महीना'

रिकॉर्ड की जांच के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि शबनम की शादी गिरफ्तारी से मुश्किल से एक महीने पहले ही हुई थी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का किसी भी पाकिस्तानी हैंडलर से सीधा संपर्क होने का कोई सबूत नहीं है. हैंडलर के साथ सारी बातचीत सह-आरोपियों और तीसरी पार्टी के बीच हुई थी. सिर्फ पति द्वारा दिए गए पैसे को सुरक्षित रखना यह साबित नहीं करता कि पत्नी भी आतंकी साजिश में शामिल थी. बिना 'इरादे' (Intent) के महज कैश की कस्टडी UAPA की धाराओं के तहत अपराध नहीं बनाती.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

बेंच ने 'एनआईए बनाम वटाली' और 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' समेत सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि UAPA में जमानत के नियम सख्त हैं, लेकिन कोर्ट को यह देखना होता है कि आरोप 'पहली नज़र' (Prima Facie) में सही हैं या नहीं. मौजूदा मामले में कोर्ट को आरोपों में दम नजर नहीं आया.

शर्तों के साथ रिहाई

हाई कोर्ट ने शबनम अख्तर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही शर्तें लगाई गईं कि वह बिना अनुमति जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाएगी, हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी.

Published at : 17 Feb 2026 09:39 PM (IST)
