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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir11 साल की रेप पीड़िता का होगा गर्भपात, J&K हाईकोर्ट ने दी अनुमति

11 साल की रेप पीड़िता का होगा गर्भपात, J&K हाईकोर्ट ने दी अनुमति

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हुई 11 वर्षीय नाबालिग को MTP के लिए अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि कानून संवैधानिक सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 24 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मंगलवार (22 सितबंर) को उत्तरी कश्मीर की एक 11 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की इजाजत दे दी. कोर्ट ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रेप पीड़िता की 24 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को तुरंत खत्म करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने सरकार को प्रेग्नेंसी खत्म करने और भ्रूण के अवशेषों को सुरक्षित रखने का खर्च उठाने का निर्देश दिया, क्योंकि आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है. 

12 पन्नों के इस अहम फैसले में जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा कि कानूनी समय-सीमा किसी पीड़िता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, सम्मान और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती. 

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'बच्ची को प्रेग्नेंसी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

जस्टिस नरगल ने साफ तौर पर कहा कि यौन उत्पीड़न से हुई प्रेग्नेंसी को 11 साल की बच्ची पर पूरे समय तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, केवल इसलिए कि MTP के लिए कानूनी समय-सीमा खत्म हो गई है, जबकि मामला न्यायिक विचार के अधीन था. उन्होंने जोर देकर कहा कि 'कानून संवैधानिक सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता.'

हाई कोर्ट ने बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सुरक्षित और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.  साथ ही, जम्मू-कश्मीर सरकार को इस प्रक्रिया से जुड़े सभी मेडिकल और प्रशासनिक खर्च उठाने का आदेश दिया गया. 

प्रेग्नेंसी 24 सप्ताह से आगे बढ़ी

दरअसल, जब एक मल्टी-डिसिप्लिनरी मेडिकल बोर्ड ने 11 सितंबर को 11 साल की पीड़िता की शुरुआती जांच की, तो उसकी प्रेग्नेंसी 22 हफ्ते और 5 दिन की थी. जब तक कोर्ट ने 22 सितंबर को अपना फैसला अंतिम रूप देकर सुनाया, तब तक समय बढ़कर 24 हफ्ते और 2 दिन हो गया था और ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) रूल्स, 2003 के नियम 3-B में निर्धारित 24 सप्ताह की सीमा से आगे निकल गई थी.

बच्ची को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देने के निर्देश

कोर्ट ने बच्ची के भारी भावनात्मक सदमे को देखते हुए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो प्रेग्नेंसी खत्म करने से पहले और बाद में बच्ची को व्यापक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करें. 

कोर्ट ने इस बात का भी गंभीरता से संज्ञान लिया कि अपराधी का अभी तक पता नहीं चल पाया है.  कोर्ट ने मेडिकल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे DNA प्रोफाइलिंग के लिए भ्रूण के टिश्यू को सुरक्षित रखें ताकि अपराधी को पकड़ने के लिए चल रही पुलिस जांच में मदद मिल सके. 

कैसे सामने आई लड़की की प्रेग्नेंसी ?

याचिकाकर्ता एक खानाबदोश नाबालिग लड़की है. इस साल के वसंत की शुरुआत में वो अपने पशु-पालक परिवार के साथ उत्तरी कश्मीर के एक ग्रामीण इलाके में अस्थायी रूप से रहने चली गई थी. वहां रहने के दौरान, बच्ची को लगातार बुखार, खांसी और पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई. जब उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तो क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल जांच से पता चला कि वो गर्भवती थी. 

पूछताछ करने पर, नाबालिग ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने जबरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाए थे. सदमे और डर के कारण उसने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई थी. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने बच्ची को एक शेल्टर होम में सुरक्षित कस्टडी में रखा.  हालांकि, आरोपी का पता नहीं लगाया जा सका और न ही उसे पकड़ा जा सका. 

क्यों की गर्भपात की मांग?

अपने पिता के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए, नाबालिग ने मेडिकल टर्मिनेशन (गर्भपात) के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की. उसने तर्क दिया कि गर्भावस्था जारी रहने से उसकी जान, मानसिक स्थिरता और शारीरिक सेहत को गंभीर खतरा था. 

8 सितंबर को, हाई कोर्ट ने उत्तरी कश्मीर के एक प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग, रेडियोलॉजी, मनोरोग, बाल चिकित्सा, एनेस्थीसिया और फोरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञों को मिलाकर एक मल्टी-डिसिप्लिनरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया. 

कोर्ट ने दिया निजता की सख्ती से रक्षा करने का आदेश

बच्ची की सुरक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए, बेंच ने अधिकारियों को उसकी निजता की सख्ती से रक्षा करने का आदेश दिया. इसके साथ ही निर्देश दिया कि उसकी पहचान, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और मेडिकल रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाएँ और किसी भी अनधिकृत खुलासे से बचाए जाये. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शब्बीर अहमद नजर और सज्जाद अहमद शाह पेश हुए, जबकि प्रशासन की ओर से सरकारी वकील फहीम निसार शाह पेश हुए. 

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Published at : 24 Sep 2026 08:40 AM (IST)
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