जम्मू-कश्मीर की की सेहत पर संकट, सरकारी अस्पतालों में 10 हजार पद खाली, दबाव में डॉक्टर
Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर स्टाफ संकट से जूझ रही है. मेडिकल कॉलेजों व स्वास्थ्य विभाग में लगभग 10 हजार पद खाली है. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया.
जम्मू और कश्मीर में हेल्थकेयर सिस्टम गंभीर मैनपावर की कमी का सामना कर रहा है. जिसमें हेल्थ संस्थानों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 10,000 पद खाली पड़े हैं. यह बात J&K सरकार ने बुधवार (4 फरवरी) को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताई.
यह जानकारी नए चुने गए बडगाम के विधायक आगा मुंतजिर मेहदी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बड़े पैमाने पर खाली पदों को स्वीकार किया. साथ ही कहा कि सरकार सभी स्वीकृत पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.
जीएमसी जम्मू में 538 गजेटेड और 904 नॉन-गजेटेड पद खाली
सदन में साझा किए गए विवरण के अनुसार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू में 538 गजेटेड और 904 नॉन-गजेटेड पद खाली हैं. जबकि GMC श्रीनगर में 434 गजेटेड और 174 नॉन-गजेटेड स्टाफ की कमी है. GMC बारामूला में 1,304 स्वीकृत पदों में से 431 पद खाली हैं, जबकि GMC अनंतनाग में 1,098 स्वीकृत पदों के मुकाबले 424 पद खाली हैं. GMC राजौरी में 125 फैकल्टी पदों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और GMC उधमपुर में 799 स्वीकृत पदों में से 668 पद खाली हैं. परिवार कल्याण विभाग में 2,276 स्वीकृत पदों में से 573 पद खाली हैं.
1,489 खाली पदों से जूझ रहा है DHSJ
डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कश्मीर (DHSK) - ग्रामीण कश्मीर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 388 गजेटेड और 2,797 नॉन-गजेटेड खाली पदों से जूझ रहा है. जिससे घाटी में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है. इसी तरह, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू (DHSJ) 1,489 खाली पदों से जूझ रहा है, सदन को यह जानकारी दी गई.
मंत्री सकीना इटू ने कहा कि इन खाली पदों को भरने से हेल्थकेयर सिस्टम को काफी राहत मिल सकती है. साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
