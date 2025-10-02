जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन, आतंकी की संपत्ति कुर्क की

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी तंत्र के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए, हंदवाड़ा पुलिस ने आज कुपवाड़ा जिले के क्रालगुंड के पलपोरा गांव में एक आतंकवादी संचालक की संपत्ति कुर्क की. पुलिस ने बताया कि क्रालगुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 73/2011 की जांच के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई.

जांच के दौरान यह पता चला कि जम्मू-कश्मीर निवासी नजीर अहमद गनई पुत्र अब्बू कबीर गनी, निवासी पलपोरा, क्रालगुंड, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सक्रिय था और हंदवाड़ा में आतंकवादी गतिविधियों का मार्गदर्शन और संचालन करने में सक्रिय रूप से शामिल था.

#HandwaraPolice attached property of terrorist handler Nazir Ahmad Ganai in Kralgund, for guiding terror activities from PoK. This action aims to disrupt terror network. Strict action will follow against anyone aiding such elements.@JmuKmrPolice @KashmirPolice @dig_north pic.twitter.com/Vdbbrgsna1 — DISTRICT POLICE HANDWARA (@HandwaraP) October 2, 2025

नजीर अहमद गनी की संपत्ति कुर्क

तदनुसार, कानून के प्रावधानों के अनुसार, उक्त मामले में उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाई शुरू की गई और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक कानूनी अनुमति प्राप्त करने के बाद, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त पाक-निवासी नजीर अहमद गनी की पलपोरा गांव में स्थित भूमि कुर्क कर ली गई.

'आतंकवादी संगठनों के समर्थन ढांचों को ध्वस्त करना मकसद'

यह कार्रवाई हंदवाड़ा पुलिस की आतंकवादी आकाओं और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन उपायों का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के समर्थन ढांचों को ध्वस्त करना और अन्य संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियों से रोकना है, साथ ही जिले में शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले उपायों को मजबूत करना है.

हंदवाड़ा पुलिस समुदाय के सदस्यों से शांति स्थापित करने में सहयोग करने और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बनने वाली संस्थाओं को कोई सहायता या सहायता न देने का अनुरोध करती है, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.