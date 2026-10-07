ट्रांजिट आवासों पर J&K सरकार का बड़ा फैसला, कुणाल शर्मा बने एस्टेट ऑफिसर

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर प्रांत में कश्मीरी प्रवासियों के बनाए गए सभी ट्रांजिट आवासों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राहत संगठन (M) में तैनात तहसीलदार (HQ) कुणाल शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत उन्हें इन आवासों की देखरेख के लिए एस्टेट्स ऑफिसर नियुक्त किया है.

यह नियुक्ति 'जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्ज़ेदारों को बेदखल करना) अधिनियम' 1993 के तहत की गई है और अधिकारी के पास आवंटन करने और ट्रांजिट आवासों से अनधिकृत कब्ज़ेदारों को बेदखल करने के सभी अधिकार होंगे.

क्यों की गई नियुक्ति?

सरकार के आदेश के मुताबिक कश्मीरी प्रवासियों के लिए बने ट्रांजिट आवासों के अवैध आंवटन को रोकने, बिना वैध अनुमति रहने वालों को हटाने या अनुमति की सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आवास पर कब्जा जमाने को रोकने के लिए सरकार ने एस्टेट्स ऑफिसर की नियुक्ति की है ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. गौर हो कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए हैं.

सरकारी आदेश में क्या कहा गया?

सरकारी आदेश में कहा गया है, "उक्त एस्टेट्स ऑफिसर सार्वजनिक परिसर के संबंध में अनधिकृत कब्जेदारों की पहचान, नोटिस और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद परिसर को खाली करा सकता है. ये शक्तियां उक्त अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें दी गई हैं. वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और कार्यों का निर्वहन करेंगे. "

मामला क्या है?

बता दें कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) के तहत, सरकार ने कश्मीर घाटी में 20 अलग-अलग जगहों पर कुल 6,000 स्थायी ट्रांजिट आवास इकाइयों (फ्लैट/आवासीय परिसर) को मंजूरी दी है. 4,100 से ज़्यादा आवास इकाइयां पहले ही पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन पूरी हो चुकी इकाइयों में से 3,257 फ्लैट पहले ही कश्मीरी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को औपचारिक रूप से आवंटित किए गए हैं. बाकी 1,872 इकाइयों को चरणों में पूरा करने की योजना है ताकि 6,000 का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

आरोप है कि जिन परिवारों ने नई इकाइयों पर कब्जा किया, उनमें से कई परिवार पहले से ही उसी कैंप में 10 साल से ज़्यादा समय से सरकार की ओर से मिले अलग ट्रांजिट आवासों में रह रहे थे. नए ब्लॉक पर कब्जा करने की वजह से दूसरे प्रवासी कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिल सका है और उन्हें साझा या किराए के मकानों में रहना पड़ हा है. इसके परिणामस्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हुईं, क्योंकि पाकिस्तान स्थित समूहों ने प्रवासी कर्मचारियों और ट्रांजिट आवास दोनों को निशाना बनाने की धमकी दी थी.