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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K सरकार का फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट वाली 4700 से ज्यादा किताबें हटीं

J&K सरकार का फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट वाली 4700 से ज्यादा किताबें हटीं

जम्मू-कश्मीर के कॉलेजों में 4 हजार 767 किताबें हटाई गई हैं. इसमें 518 प्रतिबंधित किताबें भी शामिल हैं. सरकार ने 22 लाख किताबों की जांच करने के बाद यह फैसला लिया है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 23 Sep 2026 09:41 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से आपत्तिजनक सामग्री वाली 4700 से ज्यादा किताबें हटाई हैं. हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक पुस्तक 'लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' को लेकर खासा विवाद हुआ था. 

जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से आपत्तिजनक सामग्री वाली 4700 से ज्यादा किताबें हटाने का दावा किया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने लगभग 22 लाख प्रकाशनों की जांच के बाद, पूरे केंद्र शासित प्रदेश के कॉलेजों से आपत्तिजनक सामग्री वाली 4700 से ज्यादा किताबें हटा ली है. इन किताबों में 518 प्रतिबंधित किताबें भी शामिल हैं. 

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सरकार ने विधायक के सवाल पर दिया ये जवाब

लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी  के विधायक खुर्शीद अहमद शेख के विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि उसने अब तक 21 लाख 81 हजार 582 किताबों और प्रकाशनों की जांच की है. उच्च शिक्षा विभाग ने अपने जवाब में कहा कि इनमें से 9 लाख 32 हजार 941 किताबों की जांच जम्मू डिवीज़न में और 12 लाख 48 हजार 641 की जांच कश्मीर डिवीज़न में की गई.

सरकार ने कहा कि उसने 4 हजार 767 किताबें, जिनमें 518 प्रतिबंधित प्रकाशन शामिल हैं अब प्रचलन से हटा ली हैं. जम्मू क्षेत्र से 293 किताबें हटाई गई हैं, जबकि कश्मीर घाटी से 4 हजार 474 किताबें हटाई गई हैं. सरकार ने 1 हजार 752 किताबों, जम्मू में 538 और कश्मीर में 1 हजार 214 को विशेषज्ञ जांच के लिए कॉलेजों के निदेशक के पास भी भेजा है.

सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि कॉलेजों में उपलब्ध किताबों की जांच के लिए आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने हेतु एक स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंड अपनाया गया है. हालांकि यह भी कहा कि हटाई जाने वाली आपत्तिजनक किताबों या सामग्री की जांच की प्रक्रिया विभाग में चल रही है.

इस कार्रवाई का कारण क्या है?

सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई का कारण यह है कि उच्च शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा, अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र होते हैं और उनसे ऐसे माहौल को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है जो संवैधानिक मूल्यों, शैक्षणिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नागरिकता और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सम्मान को बनाए रखे. 

बताया गया कि यह जांच प्रक्रिया शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा जुलाई में जारी उन आदेशों के बाद शुरू की गई, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री वाली दो किताबों की खरीद पर हुए विवाद के बाद सभी किताबों की जांच करने को कहा गया था.

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Published at : 23 Sep 2026 09:41 PM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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