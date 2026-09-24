J&K के शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग, सरकार ने पास किया प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर में नौकरी कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत देने के मकसद से, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पास किया. इसमें 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों को 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) से छूट देने की मांग की गई है. साथ ही, केंद्र सरकार से 'राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन' (RTE) एक्ट, 2009 में बदलाव करने का आग्रह किया गया है ताकि इस छूट को लागू किया जा सके.

तमिलनाडु के बाद, जम्मू-कश्मीर दूसरी ऐसी विधानसभा है जिसने शिक्षक और कर्मचारी यूनियनों के दबाव में ऐसा कदम उठाया है. ये यूनियनें मांग कर रही थीं कि कट-ऑफ तारीख को 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम' (जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था) के हिसाब से तय किया जाए.

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सरकार ने क्यों पास किया प्रस्ताव?

सरकार ने इस प्रस्ताव को इसलिए पास किया है क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकराव से बचना चाहती थी और RTE एक्ट एक केंद्रीय कानून है, इसलिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने कानून में बदलाव के लिए बिल के बजाय प्रस्ताव पास किया. 2019 में अनुच्छेद 370 हटने से पहले ऐसा बिल के जरिए किया जा सकता था.

सरकार ने प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से अपील की है कि वह 'नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन' (NCTE) के माध्यम से एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करके इस छूट को कानूनी मान्यता दे.

प्रस्ताव में कहा गया, "यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह 'राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन' (RTE) एक्ट, 2009 की धारा 23 में जरूरी कानूनी बदलाव करे, ताकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET में शामिल होने से छूट मिल सके."

इसलिए, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से RTE एक्ट, 2009 की धारा 23 में कानूनी बदलाव करने का अनुरोध किया गया. अगर यह बदलाव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे उन शिक्षकों को पक्की छूट मिल जाएगी जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले नियुक्त किया गया था.

शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पेश किया प्रस्ताव

यह प्रस्ताव स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पेश किया था. इसे पहले मंगलवार को लाया गया था, लेकिन कई विधायकों को इस मामले पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया था. प्रस्ताव में आगे कहा गया है, "सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह TET से छूट के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के जरिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी करे."

हालांकि, यह कदम उन हजारों स्थानीय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके करियर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अनिश्चितता के बादल छा गए थे, जिसमें पूरे भारत में सभी स्कूल शिक्षकों के लिए TET को न्यूनतम योग्यता के तौर पर अनिवार्य किया गया था. फिलहाल अब फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है.

इटू ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बताया कि केवल एक अन्य राज्य ने ही ऐसा प्रस्ताव पारित किया है. उन्होंने कहा, "J&K ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा. हमें केंद्र सरकार के सामने यह बात रखनी होगी कि हम शिक्षकों के सम्मान के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ का समर्थन नहीं कर सकते. हम यह नहीं कह रहे हैं कि शिक्षक परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम उनसे टेस्ट देकर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नहीं कह सकते, जबकि उनके कई छात्र डॉक्टर और IAS अधिकारी बन चुके हैं."

शिक्षा मंत्री ने बीजेपी विधायकों से की ये अपील

शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि J-K सरकार इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है. उन्होंने BJP सदस्यों से अपील की कि वे केंद्र सरकार पर दबाव डालें ताकि वह सुप्रीम कोर्ट को बता सके कि शिक्षक टेस्ट देने में सक्षम हैं, लेकिन यह उनके सम्मान का मामला है.

इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से तभी लागू किया जा सकता है जब भारत की संसद केंद्रीय 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009' की धारा 23 में संशोधन करे, या फिर केंद्र सरकार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के माध्यम से औपचारिक कानूनी छूट जारी करे.

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