जम्मू: निशाने पर 7000 रोहिंग्या परिवार, एक्शन की तैयारी में सरकार

जम्मू में बांग्लादेश और बर्मा से आए करीब 7 हजार शरणार्थी सरकार के निशाने पर है. इन शरणार्थियों को जम्मू से निकालने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर से इन रोहिंग्या परिवारों को निकाला जाएगा.

पिछले कई दशकों से जम्मू के कई इलाकों में बस्तियां बनाकर रह रहे बांग्लादेश और बर्मा के अवैध शरणार्थियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार का एक्शन शुरू हो गया है. सरकार ने जम्मू में रह रहे करीब 7000 ऐसे रोहिंग्या परिवारों की सूची बनाई है और इन्हें अब प्रदेश से निकालने की कवायद भी शुरू हो गई है.

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सरकार चिह्नित कर रही है बस्तियां

सरकार ने उन बस्तियों को चिन्हित कर वहां रह रहे शरणार्थियों के घरों और जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि सरकार रोहिंग्या के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर लड़ रही है.

उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही इन सभी शरणार्थियों को जम्मू से बाहर निकाल जाएगा. उन्होंने बताया कि भारत में भारतीय नागरिकों का ही भारत के संसाधनों पर हक है. उन्होंने यह भी बताया, "गृहमंत्री ने आपका एक ही जगह वोट हो या देश में दो अवैध रूप से रह रहे लोगों का मसला हो यह लोग हमारी संवेदनशीलता के प्रति असंवेदन शील है."

एसआईआर को लेकर क्या बोले सांसद?

उन्होंने बताया कि भारत सरकार कोशिश करेगी कि इन्हें अपने देश वापस भेजा जाए. उन्होंने कहा कि एसआईआर पर कांग्रेस हल्ला करती है. यह जरूरी है. एक नागरिक का एक जगह वोट होना चाहिए और यह लोग बांग्लादेश या बर्मा से या बाकी देशों से आए हैं, जबकि हमारे सभी रिसोर्सेस पर हमारा हक है."

खटाना ने दावा किया कि इनमें से बहुत सारे शरणार्थियों को जिलों में डाला गया. यहां पर कानूनी व्यवस्था है और सब कानूनी प्रक्रिया से होता है. यहां संवैधानिक ढंग से ही हम एक्शन करते हैं. उन्होंने कहा, "ऐसी प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए संकल्प और दृढ़ निश्चय चाहिए, हम इस मिशन को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं. शरणार्थियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि जो भी अवैध शरणार्थी है वह भारत से जाएंगे.

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